Вы еще таких не пробовали: готовим куриные голени в йогуртовом маринаде
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В таком маринаде мясо будет нежным и сочным
Многие люди предпочитают именно куриное мясо, потому что оно считается диетическим. В то же время, его не нужно долго готовить. Кстати, раньше мы рассказывали, как варить куриное филе, чтобы в нем хранился сок. Теперь поделимся рецептом куриных голеней в необычном маринаде.
Шеф-повар Лиза Глинская поделилась, как замариновать куриные голени в йогурте. Также она предложила приготовить к ним вкусный гарнир — картошку по-крестьянски и соус к ней.
Ингредиенты
Для йогуртового маринада:
- Куриные голени – 1 килограмм;
- густой белый йогурт – 250 г.;
- паприка – 1 ч. л;
- соль – по вкусу;
- перец чили – по желанию.
Для картофеля по-крестьянски:
- Картофель — 1 кг.;
- паприка – 1 ч. л.;
- сухой чеснок – 1 ч. л.;
- куркума — 1/2 ч. л.;
- растительное масло – 2,5 ст. л;
- соль – по вкусу.
Для йогуртового соуса:
- Густой белый йогурт;
- укроп;
- чеснок;
- соль.
Способ приготовления
- Голени моем и вытираем досуха.
- Смешиваем в одной емкости – йогурт, паприку, соль и перец чили, если вы его любите. Все тщательно перемешиваем.
- Окунаем голени в маринад поочередно. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 10-12 часов, чтобы они пропитались соусом.
- Картошку тоже тщательно моем и разрезаем на частицы. Варим ее в посоленной воде через 5 минут после кипения.
- Сочетаем масло, паприку, чеснок, куркуму и соль. Все смешиваем.
- Достаем картофель и поливаем его выше упомянутой жидкостью.
- Далее ставим куриные голени и картофель на противень, устланный пергаментом. Смазываем курицу маринадом, чтобы появилась корочка.
- Кладем форму в духовку на 180℃ на 25-30 минут. Если голени больше — может потребоваться больше времени.
- Чтобы приготовить соус, возьмите йогурт, укроп, чеснок и соль. Перемешайте.
- Поставьте картофель, голени и соус на стол. Приятного аппетита!
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