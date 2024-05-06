Вы еще таких не пробовали: готовим куриные голени в йогуртовом маринаде

В таком маринаде мясо будет нежным и сочным

Многие люди предпочитают именно куриное мясо, потому что оно считается диетическим. В то же время, его не нужно долго готовить. Кстати, раньше мы рассказывали, как варить куриное филе, чтобы в нем хранился сок. Теперь поделимся рецептом куриных голеней в необычном маринаде.

Шеф-повар Лиза Глинская поделилась, как замариновать куриные голени в йогурте. Также она предложила приготовить к ним вкусный гарнир — картошку по-крестьянски и соус к ней.

Ингредиенты

Для йогуртового маринада:

Куриные голени – 1 килограмм;

густой белый йогурт – 250 г.;

паприка – 1 ч. л;

соль – по вкусу;

перец чили – по желанию.

Для картофеля по-крестьянски:

Картофель — 1 кг.;

паприка – 1 ч. л.;

сухой чеснок – 1 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

растительное масло – 2,5 ст. л;

соль – по вкусу.

Для йогуртового соуса:

Густой белый йогурт;

укроп;

чеснок;

соль.

Способ приготовления

Голени моем и вытираем досуха. Смешиваем в одной емкости – йогурт, паприку, соль и перец чили, если вы его любите. Все тщательно перемешиваем. Окунаем голени в маринад поочередно. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 10-12 часов, чтобы они пропитались соусом. Картошку тоже тщательно моем и разрезаем на частицы. Варим ее в посоленной воде через 5 минут после кипения. Сочетаем масло, паприку, чеснок, куркуму и соль. Все смешиваем. Достаем картофель и поливаем его выше упомянутой жидкостью. Далее ставим куриные голени и картофель на противень, устланный пергаментом. Смазываем курицу маринадом, чтобы появилась корочка. Кладем форму в духовку на 180℃ на 25-30 минут. Если голени больше — может потребоваться больше времени. Чтобы приготовить соус, возьмите йогурт, укроп, чеснок и соль. Перемешайте. Поставьте картофель, голени и соус на стол. Приятного аппетита!

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