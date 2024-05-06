Гороскоп на 7 мая: Девам — дополнительные деньги, Стрельцам — неожиданный подарок

Гороскоп на завтра рекомендует знакам Зодиака держать себя в руках

Некоторых людей в мае могут ожидать проблемы с деньгами, однако будут и хорошие новости. А теперь "Телеграф" в это время представляет ваш ежедневный гороскоп на завтра, 7 мая, для всех знаков Зодиака. Узнайте о неожиданных событиях, подготовленных звездами и планетами, а также делимся советами астрологов на вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представителей этого знака Зодиаку ждет приятный бонус от руководства. Могут повысить зарплату или же предложить лучшую должность. Здесь важно хорошо себя показывать на работе и не бездельничать. Соберитесь с силами и получите то, чего хотели.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам завтра придется защищать себя. Главное – не закрывайтесь в себе и не молчите. Адекватно и спокойно объясняйте, почему вы действуете определенным образом и чем руководствуетесь. Особенно это нужно делать, если вы точно убеждены в собственной правоте.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Завтра – хороший момент для поиска единомышленников для реализации определенных идей или проектов. Можете познакомиться с человеком, имеющим взгляды, схожими с вашими. Это будет способствовать созданию чего-то общего и важного для общества. В общем, отношения с людьми завтра будут складываться хорошо.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков завтра могут возникать помехи в рабочих вопросах. Однако ваша взвешенность и спокойствие помогут справиться со всем прекрасно. Успех будет вместе с вами, важно не реагировать на провокации и посторонний шум.

Лев (23 июля — 23 августа)

Астрологи советуют Львам сконцентрировались на себе и услышать свои желания. В последнее время вы могли уделять много внимания родным и игнорировать собственные потребности. Поэтому может накапливаться усталость, агрессия и злоба. Если хотите отдохнуть – позвольте себе. Не принимайте дополнительную работу, поскольку это ухудшит самочувствие.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Завтра – хороший день, в котором можете получить дополнительные деньги. Появится возможность подработки или новых заданий, которые будут дополнительно оплачиваться. Воспользуйтесь ими, если вы хотите улучшить материальное состояние.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Следует прислушиваться к близким людям уже завтра. Они могут давать вам очень дельные и полезные советы. Также стоит учитывать эмоции других людей — они многое вам скажут. Поэтому в этот день наблюдательность станет вашим надежным указателем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы могут испытывать большее желание. Это может касаться как внимания со стороны партнера, так и более высокой оплаты труда. В любом случае, есть смысл пообщаться честно с человеком, от которого это зависит. Хотеть лучшего – вполне нормальное желание, которое нужно реализовывать.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Среди десятков дел в день так хочется просто остановиться на мгновение и расслабиться. И вам это получится сделать. Ведь близкий человек устроит вам запоминающийся сюрприз надолго. Ваше желание было услышано, так что наслаждайтесь этим днем сполна.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Завтра Козероги, вероятно, ощутят потребность в творчестве. Это будет связано с тем, что вам захочется переключиться из рутины на что-нибудь красивое. Сделайте то, что вам доставит удовольствие — рисование, танцы, пение или вышивание бисером. Это поможет ощущать себя лучше.

Водолей (20 января — 19 февраля)

У Водолеев могут возникать трудности с принятием нового. Вероятно, вы очень долго находились в зоне комфорта, поэтому и не желаете что-либо глобально менять в своей жизни. Прежде всего, вам нужно найти баланс между всеми сферами: работой, семьей, досугом. Только после этого будет легче принимать что-нибудь новое в жизни.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбы могли в последние дни решать важное дело и сомневаться, что делать дальше. Так вот, завтра, наконец, появится четкое понимание, как действовать. Смело действуйте и не сомневайтесь ни на мгновение. Звезды сложатся так, что получится только лучше.