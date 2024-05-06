Рецепт мини-пиц для веселых посиделок
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Мини-пицы пригодятся, когда нет времени готовить.
Мини-пицца – это не просто вкусное блюдо, это настоящая находка для любого застолья. Ее удобно есть руками, она отлично подходит для фуршетов, детских праздников и вечеринок с друзьями. Также предлагаем рецепт горячих бутербродов.
Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами мини-пиццы, которые помогут вам приготовить оригинальное и аппетитное лакомство.
Мини-пицца с колбасой и сыром
Ингредиенты:
- Готовое тесто для пиццы
- 200 г вареной колбасы
- 150 г твердого сыра
- 100 г томатного соуса
- Оливковое масло
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Раскатайте тесто для пиццы на тонкие лепешки.
- Вырежьте из теста кружочки с помощью формочки или стакана.
- Смажьте лепешки томатным соусом.
- Нарежьте колбасу и творог кубиками.
- Выложите колбасу и сыр на лепешки.
- Посыпьте мини-пицца оливковым маслом, солью и перцем.
- Выпекайте мини-пицца в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут до золотистого цвета.
А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.