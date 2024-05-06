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Рецепт мини-пиц для веселых посиделок

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Автор
Пицца – сытный и вкусный перекус (изображение создано с помощью ИИ)
Пицца – сытный и вкусный перекус (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мини-пицы пригодятся, когда нет времени готовить.

Мини-пицца – это не просто вкусное блюдо, это настоящая находка для любого застолья. Ее удобно есть руками, она отлично подходит для фуршетов, детских праздников и вечеринок с друзьями. Также предлагаем рецепт горячих бутербродов.

Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами мини-пиццы, которые помогут вам приготовить оригинальное и аппетитное лакомство.

Мини-пицца с колбасой и сыром

Ингредиенты:

  • Готовое тесто для пиццы
  • 200 г вареной колбасы
  • 150 г твердого сыра
  • 100 г томатного соуса
  • Оливковое масло
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто для пиццы на тонкие лепешки.
  2. Вырежьте из теста кружочки с помощью формочки или стакана.
  3. Смажьте лепешки томатным соусом.
  4. Нарежьте колбасу и творог кубиками.
  5. Выложите колбасу и сыр на лепешки.
  6. Посыпьте мини-пицца оливковым маслом, солью и перцем.
  7. Выпекайте мини-пицца в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут до золотистого цвета.

А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.

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