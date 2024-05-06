Рецепт мини-пиц для веселых посиделок

Мини-пицы пригодятся, когда нет времени готовить.

Мини-пицца – это не просто вкусное блюдо, это настоящая находка для любого застолья. Ее удобно есть руками, она отлично подходит для фуршетов, детских праздников и вечеринок с друзьями. Также предлагаем рецепт горячих бутербродов.

Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами мини-пиццы, которые помогут вам приготовить оригинальное и аппетитное лакомство.

Мини-пицца с колбасой и сыром

Ингредиенты:

Готовое тесто для пиццы

200 г вареной колбасы

150 г твердого сыра

100 г томатного соуса

Оливковое масло

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Раскатайте тесто для пиццы на тонкие лепешки. Вырежьте из теста кружочки с помощью формочки или стакана. Смажьте лепешки томатным соусом. Нарежьте колбасу и творог кубиками. Выложите колбасу и сыр на лепешки. Посыпьте мини-пицца оливковым маслом, солью и перцем. Выпекайте мини-пицца в разогретой до 180°C духовке в течение 10-15 минут до золотистого цвета.

А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.