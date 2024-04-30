"Время разрушить стены предрассудков!": о чем ЛГБТ-роман молодой украинской писательницы, залетевший в ТикТок

Настя объединила в своем романе тему любви между женщинами и детективом

23-летняя украинская писательница и журналистка "Телеграфа" Анастасия Джабер опубликовала свой дебютный роман "По воле судьбы". Это история, призванная обратить внимание читателей на проблемы ЛГБТ-сообщества и изменить отношение к людям с нетрадиционной ориентацией.

События книги проходят в Нью-Йорке. Амбициозная журналистка Кристен и ее властная 40-летняя шефиня Валери — это главные героини романа. Их запретная лесбийская любовь на фоне соблазнительного Нью-Йорка стала откровенным вызовом для консервативного украинского общества.

"Я испытывала настоятельную потребность выплеснуть на бумагу те эмоции и жизненные реалии, которые еще недавно скрывались за решеткой табу многих людей. Пора разрушить стены предрассудков!" — призывает автор. Кроме темы однополой любви в тексте скрывается напряженный детектив, поскольку младшая героиня Кристен еще и ищет пропавшую подругу на фоне страстей горячего мегаполиса.

Анастасия рассказывает, что своим эпатажным дебютом "По воле судьбы" взбудоражила волну любопытства и обсуждений в TikTok. На ее странице соцсети сотни комментариев желающих приобрести книгу и тех, кто ее уже прочел. Спрос нешуточный — Настя уже успела выпустить 5 тиражей за два месяца. Несмотря на то, что рассчитывала продать всего несколько десятков книг, поскольку издавала свое произведение и продвигала его своими силами.

Писательница отмечает необычную подачу книги в формате глянцевого журнала с фото, биографиями и анализом поступков героев. Таким образом, молодая романистка захотела отойти от стандартов написания книг и внести свежее видение в литературу. Как сама Анастасия признается, идея горячего лесбийского романа вызревала в течение января 2023 года.

Где купить книгу: роман "По воле судьбы" можно заказать онлайн на сайте dzhaber.com или написав автору в Инстаграмме @inhistemptation. Вторая часть истории уже готовится.

Стоит отметить, что "По воле судьбы" — это взрослое произведение, а вот если вы хотите приучить к чтению своих малышей, то советуем пересмотреть подборку библиотек в Киеве, которую мы подготовили. Также "Телеграф" ранее рассказывал о самых ярких книжных магазинах и библиотеках столицы.