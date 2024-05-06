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Мечта настоящих гурманов: рецепт стейков из лосося

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Лосось станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Лосось станет украшением вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы поделимся с вами прекрасным рецептом изысканного блюда – стейков из лосося.

Лосось – это не просто рыба, это настоящий деликатес, который дарит нам не только изысканный вкус, но и пользу для здоровья. Жареный стейк из лосося – это блюдо, которое всегда удается, ведь оно просто в приготовлении, но невероятно вкусное. Также, предлагаем рецепт рыбки в кляре.

Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами жареных стейков из лосося, которые помогут вам покорить сердца своих близких и друзей.

Стейк из лосося с лимоном и зеленью

Ингредиенты:

  • 2 стейка из лосося (по 150 г)
  • 1 лимон
  • Пучок свежей зелени (укропа, петрушки)
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте стейки из лосося, обсушите их бумажным полотенцем.
  2. Натрите стейки солью и перцем.
  3. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне.
  4. Обжарьте стейки из лосося по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  5. Подавайте стейки с лимоном и зеленью.

А если вы любите хек, запеките эту рыбку с творогом и помидорами. Также советуем рецепт хека на овощной подушке.

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#Рецепт #еда-Телеграф