Мечта настоящих гурманов: рецепт стейков из лосося

Мы поделимся с вами прекрасным рецептом изысканного блюда – стейков из лосося.

Лосось – это не просто рыба, это настоящий деликатес, который дарит нам не только изысканный вкус, но и пользу для здоровья. Жареный стейк из лосося – это блюдо, которое всегда удается, ведь оно просто в приготовлении, но невероятно вкусное. Также, предлагаем рецепт рыбки в кляре.

Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами жареных стейков из лосося, которые помогут вам покорить сердца своих близких и друзей.

Стейк из лосося с лимоном и зеленью

Ингредиенты:

2 стейка из лосося (по 150 г)

1 лимон

Пучок свежей зелени (укропа, петрушки)

Соль и перец по вкусу

Оливковое масло

Приготовление:

Тщательно вымойте стейки из лосося, обсушите их бумажным полотенцем. Натрите стейки солью и перцем. Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне. Обжарьте стейки из лосося по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте стейки с лимоном и зеленью.

А если вы любите хек, запеките эту рыбку с творогом и помидорами. Также советуем рецепт хека на овощной подушке.