Мечта настоящих гурманов: рецепт стейков из лосося
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Мы поделимся с вами прекрасным рецептом изысканного блюда – стейков из лосося.
Лосось – это не просто рыба, это настоящий деликатес, который дарит нам не только изысканный вкус, но и пользу для здоровья. Жареный стейк из лосося – это блюдо, которое всегда удается, ведь оно просто в приготовлении, но невероятно вкусное. Также, предлагаем рецепт рыбки в кляре.
Сегодня мы поделимся с вами 3 рецептами жареных стейков из лосося, которые помогут вам покорить сердца своих близких и друзей.
Стейк из лосося с лимоном и зеленью
Ингредиенты:
- 2 стейка из лосося (по 150 г)
- 1 лимон
- Пучок свежей зелени (укропа, петрушки)
- Соль и перец по вкусу
- Оливковое масло
Приготовление:
- Тщательно вымойте стейки из лосося, обсушите их бумажным полотенцем.
- Натрите стейки солью и перцем.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом на среднем огне.
- Обжарьте стейки из лосося по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавайте стейки с лимоном и зеленью.
А если вы любите хек, запеките эту рыбку с творогом и помидорами. Также советуем рецепт хека на овощной подушке.