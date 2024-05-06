Голосование на Евровидении-2024: как сделать свой выбор украинцам

Проголосовать за фаворитов музыкального конкурса можно уже 7 мая

Любители музыки со всего мира с нетерпением ждут начала международного конкурса — Евровидения-2024. Первый полуфинал состоится уже во вторник, 7 мая, поэтому уже известно, какие участники будут выступать и какие песни будут исполнять. А вот второй полуфинал состоится в четверг, 9 мая. Теперь расскажем, как голосовать на Евровидении с Украины.

"Общественное" объяснило, что зрители смогут проголосовать только в том полуфинале, в котором выступит участник из их страны.

То есть украинская аудитория сможет сделать свой выбор во вторник, 7 мая, поскольку alyona alyona и Jerry Heil выступят именно в первом полуфинале. В то же время, помните, что проголосовать можно только за участников из других стран.

Выбрать своих фаворитов смогут зрители и из тех стран, которые не участвуют в конкурсе. Их будут учитывать в блоке "Остальные миры". Выбор можно сделать на специальном сайте или в приложении в течение суток до начала прямого эфира каждого из полуфиналов и финала.

Стран из первого и второго полуфинала будут выбирать в финал только путем голосования. Голоса превращают в баллы и засчитывают 10 песням, наиболее поразившим публику. Композициям присваивают от 1 до 8 баллов и отдельно 10 и 12.

В финал попадут 10 участников, песни которых набрали больше всего баллов. Также с ними сразятся страны большой пятерки — Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания и страна-победитель, на этот раз — Швеция.

В финале баллы зрителей прибавят к баллам жюри. Они также будут ставить оценки от 1 до 8, а также 10 и 12. Аудитория сможет услышать баллы от каждой страны.

Свой выбор можно сделать в приложениях для iOS, Android или Windows по телефону и/или через SMS. Номера будут озвучены во время прямого эфира.

Недавно "Телеграф" писал рейтинг победителей первого полуфинала Евровидения 2024 года. Уже известно, какое место прочат Украине.