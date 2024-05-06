В вашем холодильнике никогда не пропадут продукты: главное - хранить их в соответствии с правилами

Эти правила вам точно пригодятся

Вряд ли возможно представить нашу кухню без холодильника. Это важное устройство для хранения продуктов и различных блюд.

Чтобы продукты не потеряли свои свойства и не испортились, нужно знать основные принципы правильного хранения их в холодильнике. Об этом расскажем вместе с Harchi.

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Во-первых, важно разделять товары по категориям – молочные продукты, мясо, рыба, овощи и фрукты, готовые блюда. Каждую группу продуктов лучше хранить отдельно.

Продукты, которые будут потребляться без предварительной тепловой обработки, не должны находиться возле сырых мяса, рыбы, овощей, фруктов, яиц. Также не стоит хранить вместе сырые продукты с готовыми блюдами.

Сырое мясо и рыбу вообще следует держать отдельно от любых других продуктов. Фрукты и овощи необходимо хранить в отдельных упаковках, поскольку они ускоряют гниение друг друга. А вот молочную продукцию стоит хранить в упаковке — она впитывает посторонние запахи.

Как правильно размещать продукты в холодильнике

Часто производители холодильников размещают над морозильной камерой закрытые ящики для фруктов и овощей. Лучше всего там хранить термостойкие продукты – сельдерей, яблоки, сливы, груши, капусту.

Огурцы, грибы, хурму и свежие ягоды лучше убрать дальше от морозилки, иначе они потеряют вкус и свежесть. Идеальная температура хранения для них – от +7 до +9ºС, то есть на самой высокой полке.

В средней части холодильника обычно "умеренный климат" — от +3 до +6ºС. Здесь лучше хранить готовые блюда, свежая зелень, яйца, сливочное масло, сыр, колбаса, нарезки, открытые консервы, сладости.

Теплее всего на дверце, да и "климат" здесь нестабильный: каждый раз, когда вы заглядываете в холодильник, температура резко поднимается, и потом долго приходит в норму. Поэтому здесь лучше всего разместить самые неприхотливые в хранении продукты – напитки, соусы в герметичных упаковках, лекарства.

В морозильнике все почти так же: чем выше полка, тем больше градус. Поэтому в верхних отделениях лучше всего хранить сливочное масло, морепродукты, рыбу, фрукты и овощи. На средней полке морозилки (от -14 до -16ºС) лучше хранить полуфабрикаты, а на нижнюю полку — отправлять мясо.

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