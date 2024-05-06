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Привет из Италии: рецепт картофельных ньокки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти ньокки подарят незабываемые ощущения (изображение создано с помощью ИИ)
Эти ньокки подарят незабываемые ощущения (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Картофельные ньокки станут сытной и вкусной альтернативой вареникам.

Ньокки – это не просто итальянское блюдо, это настоящая поэзия вкуса, очаровывающая своей легкостью и изысканностью. Их нежные "облака" из картофельного теста тают во рту, даря незабываемые гастрономические впечатления. Также, предлагаем вам рецепт нежных паровых вареников с творогом.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом картофельных ньокки, которые помогут вам создать настоящий шедевр на вашей кухне.

Классические ньокки: простота и элегантность

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 1 яйцо
  • 100 г муки
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г тертого пармезана
  • Соль и мускатный орех по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундире до готовности.
  2. Очистите картофель и пропустите его через пресс.
  3. Добавьте яйцо, муку, соль и мускатный орех. Замесите тесто, пока оно не станет однородным.
  4. Из теста сформуйте небольшие шарики или колбаски.
  5. В кипящую подсоленную воду опустите ньокки и варите их в течение 2-3 минут, пока они не всплывут на поверхность.
  6. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте тертый пармезан и обжарьте ньокки в течение 1-2 минут.
  7. Подавайте ньокки немедленно, посыпав свежей зеленью (по желанию).

Недавно "Телеграф" рассказывал, как приготовить вареники с картофелем и грибами. Также предлагаем рецепт вареников с яблоками.

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