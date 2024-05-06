Привет из Италии: рецепт картофельных ньокки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Картофельные ньокки станут сытной и вкусной альтернативой вареникам.
Ньокки – это не просто итальянское блюдо, это настоящая поэзия вкуса, очаровывающая своей легкостью и изысканностью. Их нежные "облака" из картофельного теста тают во рту, даря незабываемые гастрономические впечатления. Также, предлагаем вам рецепт нежных паровых вареников с творогом.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом картофельных ньокки, которые помогут вам создать настоящий шедевр на вашей кухне.
Классические ньокки: простота и элегантность
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 яйцо
- 100 г муки
- 50 г сливочного масла
- 50 г тертого пармезана
- Соль и мускатный орех по вкусу
Приготовление:
- Отварите картофель в мундире до готовности.
- Очистите картофель и пропустите его через пресс.
- Добавьте яйцо, муку, соль и мускатный орех. Замесите тесто, пока оно не станет однородным.
- Из теста сформуйте небольшие шарики или колбаски.
- В кипящую подсоленную воду опустите ньокки и варите их в течение 2-3 минут, пока они не всплывут на поверхность.
- Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте тертый пармезан и обжарьте ньокки в течение 1-2 минут.
- Подавайте ньокки немедленно, посыпав свежей зеленью (по желанию).
Недавно "Телеграф" рассказывал, как приготовить вареники с картофелем и грибами. Также предлагаем рецепт вареников с яблоками.