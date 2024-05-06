Привет из Италии: рецепт картофельных ньокки

Картофельные ньокки станут сытной и вкусной альтернативой вареникам.

Ньокки – это не просто итальянское блюдо, это настоящая поэзия вкуса, очаровывающая своей легкостью и изысканностью. Их нежные "облака" из картофельного теста тают во рту, даря незабываемые гастрономические впечатления. Также, предлагаем вам рецепт нежных паровых вареников с творогом.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом картофельных ньокки, которые помогут вам создать настоящий шедевр на вашей кухне.

Классические ньокки: простота и элегантность

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 яйцо

100 г муки

50 г сливочного масла

50 г тертого пармезана

Соль и мускатный орех по вкусу

Приготовление:

Отварите картофель в мундире до готовности. Очистите картофель и пропустите его через пресс. Добавьте яйцо, муку, соль и мускатный орех. Замесите тесто, пока оно не станет однородным. Из теста сформуйте небольшие шарики или колбаски. В кипящую подсоленную воду опустите ньокки и варите их в течение 2-3 минут, пока они не всплывут на поверхность. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте тертый пармезан и обжарьте ньокки в течение 1-2 минут. Подавайте ньокки немедленно, посыпав свежей зеленью (по желанию).

Недавно "Телеграф" рассказывал, как приготовить вареники с картофелем и грибами. Также предлагаем рецепт вареников с яблоками.