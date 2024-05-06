Идет похолодание: как защитить растения

Три способа уберечь растения от внезапных заморозков

После теплого периода в Украине снова идет холод. Внезапные заморозки могут быстро повредить или уничтожить незащищенные растения.

Первоначально советуют действовать до того, как температура опустится ниже нуля. Если растения стоят на улице в горшках – их нужно занести в теплое место. Это может быть гараж или дом. Для растений в саду и в огороде процедура другая. Следует сосредоточиться на защите нежных однолетних растений, овощей и только что высаженных деревьев и кустов, поскольку они наиболее уязвимы к повреждению холодом.

Накрыть растения

Накройте растения простынями, одеялами, брезентом или специальной тканью, чтобы удерживать тепло от земли и предотвращать образование инея. Чтобы поднять покрытие, используйте колья, столбики или другие конструкции. Они не должны касаться непосредственно листьев растений.

Мульчирование

Нанесите толстый слой мульчи (измельченной коры или компоста), чтобы изолировать корни и почву. Покройте все растение мульчей вечером перед прогнозом низких температур. Снимите ее, когда погода снова станет теплее.

Водяной колодец

Влажная почва может содержать в 4 раза больше тепла, чем сухая. Влага в почве будет проводить тепло к поверхности почвы, нагревая область вокруг растения на несколько градусов. Когда прогнозируется холодная погода, хорошо полейте растения. Кроме полива, для полной защиты растений потребуется также накрытие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, чтобы рассада не вытянулась слишком быстро. Растениям следует снизить полив и изменить климат.