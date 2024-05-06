Мясные точно подвинутся: котлетки теперь будете готовить из крабовых палочек

Лучшее, что можно приготовить из пачки крабовых

Мы привыкли лакомиться сочными, нежными мясными котлетками. Однако основой для вкусных биточков может быть не только мясо, но и другие продукты — например, рыба или овощи.

Сегодня вместе с Shuba мы приготовим необычные котлетки из крабовых палочек. Необычные, с насыщенным "морским" вкусом биточки украсят праздничный стол и отлично подойдут к "пивным" посиделкам с друзьями.

Как приготовить котлеты из крабовых палочек

Ингредиенты на 6 порций:

крабовые палочки — 200 г;

куриные яйца — 1 шт.;

панировочные сухари — 6 ст. л.;

майонез 72% — 3 ст. л.;

масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки размораживаем, чистим и шинкуем или натираем на средней или мелкой терке. В миске смешиваем майонез с половиной панировочных сухарей. В полученную массу добавляем крабовые палочки и куриное яйцо. Солим, перчим и тщательно все перемешиваем. Из приготовленного фарша влажными руками формируем небольшие котлеты. Обваливаем их со всех сторон в оставшихся панировочных сухарях. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с двух сторон до появления золотистой корочки.

Подаем готовые котлеты с домашней сметаной или любимым соусом. Получится очень вкусно.