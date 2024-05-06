Мясные точно подвинутся: котлетки теперь будете готовить из крабовых палочек
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Лучшее, что можно приготовить из пачки крабовых
Мы привыкли лакомиться сочными, нежными мясными котлетками. Однако основой для вкусных биточков может быть не только мясо, но и другие продукты — например, рыба или овощи.
Сегодня вместе с Shuba мы приготовим необычные котлетки из крабовых палочек. Необычные, с насыщенным "морским" вкусом биточки украсят праздничный стол и отлично подойдут к "пивным" посиделкам с друзьями.
Как приготовить котлеты из крабовых палочек
Ингредиенты на 6 порций:
- крабовые палочки — 200 г;
- куриные яйца — 1 шт.;
- панировочные сухари — 6 ст. л.;
- майонез 72% — 3 ст. л.;
- масло подсолнечное рафинированное — 1 ст. л.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки размораживаем, чистим и шинкуем или натираем на средней или мелкой терке.
- В миске смешиваем майонез с половиной панировочных сухарей. В полученную массу добавляем крабовые палочки и куриное яйцо. Солим, перчим и тщательно все перемешиваем.
- Из приготовленного фарша влажными руками формируем небольшие котлеты. Обваливаем их со всех сторон в оставшихся панировочных сухарях.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем котлеты и обжариваем их с двух сторон до появления золотистой корочки.
Подаем готовые котлеты с домашней сметаной или любимым соусом. Получится очень вкусно.