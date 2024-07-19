Сподобається навіть тим, хто не любить "синенькі": рецепт запечених з бринзою баклажанів

Ці баклажани створюють неймовірну симфонію смаку та аромату.

Літо щедро дарує нам не лише сонце та тепло, але й багатство овочів, з яких можна створити безліч смачних та корисних страв. Одним із таких рецептів є запечені баклажани з бринзою – страва, яка неодмінно зачарує вас своїм вишуканим смаком та простотою приготування. Також, ми писали, як приготувати салат з баклажанами.

Інгредієнти:

2 баклажани

200 г бринзи

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

1 пучок петрушки

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Підготуємо баклажани: баклажани ретельно помиємо, розріжемо вздовж навпіл і зробимо на шкірці кілька надрізів. Змастимо баклажани оливковою олією, посолимо та поперчимо. Запікаємо баклажани: деко застелимо пергаментом і викладемо на нього половинки баклажанів. Запікаємо в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до м'якості. Готуємо начинку: цибулю подрібнимо кубиками та обсмажимо на оливковій олії до золотистого кольору. Додамо подрібнений часник і обсмажимо ще 1 хвилину. З'єднаємо інгредієнти: бринзу розім'яти виделкою. Додати обсмажену цибулю з часником, лимонний сік та подрібнену петрушку. Ретельно перемішати. Фаршируємо баклажани: готові баклажани вийняти з духовки, трохи охолодити та зробити ложкою поглиблення. Заповнити баклажани начинкою з бринзи. Подаємо: запечені баклажани з бринзою можна подавати як гарячу закуску або як самостійну страву.

Раніше ми писали, як приготувати баклажани з перцем у кисло-солодкому соусі. Також ми ділились рецептом смачної закуски з яєць.