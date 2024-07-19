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Сподобається навіть тим, хто не любить "синенькі": рецепт запечених з бринзою баклажанів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці баклажани сподобаються навіть найвибагливішим гурманам (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці баклажани сподобаються навіть найвибагливішим гурманам (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці баклажани створюють неймовірну симфонію смаку та аромату.

Літо щедро дарує нам не лише сонце та тепло, але й багатство овочів, з яких можна створити безліч смачних та корисних страв. Одним із таких рецептів є запечені баклажани з бринзою – страва, яка неодмінно зачарує вас своїм вишуканим смаком та простотою приготування. Також, ми писали, як приготувати салат з баклажанами.

Інгредієнти:

  • 2 баклажани
  • 200 г бринзи
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 1 пучок петрушки
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Підготуємо баклажани: баклажани ретельно помиємо, розріжемо вздовж навпіл і зробимо на шкірці кілька надрізів. Змастимо баклажани оливковою олією, посолимо та поперчимо.
  2. Запікаємо баклажани: деко застелимо пергаментом і викладемо на нього половинки баклажанів. Запікаємо в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до м'якості.
  3. Готуємо начинку: цибулю подрібнимо кубиками та обсмажимо на оливковій олії до золотистого кольору. Додамо подрібнений часник і обсмажимо ще 1 хвилину.
  4. З'єднаємо інгредієнти: бринзу розім'яти виделкою. Додати обсмажену цибулю з часником, лимонний сік та подрібнену петрушку. Ретельно перемішати.
  5. Фаршируємо баклажани: готові баклажани вийняти з духовки, трохи охолодити та зробити ложкою поглиблення. Заповнити баклажани начинкою з бринзи.
  6. Подаємо: запечені баклажани з бринзою можна подавати як гарячу закуску або як самостійну страву.

Раніше ми писали, як приготувати баклажани з перцем у кисло-солодкому соусі. Також ми ділились рецептом смачної закуски з яєць.

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#Рецепт #Баклажани #їжа-Телеграф