Сподобається навіть тим, хто не любить "синенькі": рецепт запечених з бринзою баклажанів
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Ці баклажани створюють неймовірну симфонію смаку та аромату.
Літо щедро дарує нам не лише сонце та тепло, але й багатство овочів, з яких можна створити безліч смачних та корисних страв. Одним із таких рецептів є запечені баклажани з бринзою – страва, яка неодмінно зачарує вас своїм вишуканим смаком та простотою приготування. Також, ми писали, як приготувати салат з баклажанами.
Інгредієнти:
- 2 баклажани
- 200 г бринзи
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 столові ложки оливкової олії
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1 пучок петрушки
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Підготуємо баклажани: баклажани ретельно помиємо, розріжемо вздовж навпіл і зробимо на шкірці кілька надрізів. Змастимо баклажани оливковою олією, посолимо та поперчимо.
- Запікаємо баклажани: деко застелимо пергаментом і викладемо на нього половинки баклажанів. Запікаємо в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, до м'якості.
- Готуємо начинку: цибулю подрібнимо кубиками та обсмажимо на оливковій олії до золотистого кольору. Додамо подрібнений часник і обсмажимо ще 1 хвилину.
- З'єднаємо інгредієнти: бринзу розім'яти виделкою. Додати обсмажену цибулю з часником, лимонний сік та подрібнену петрушку. Ретельно перемішати.
- Фаршируємо баклажани: готові баклажани вийняти з духовки, трохи охолодити та зробити ложкою поглиблення. Заповнити баклажани начинкою з бринзи.
- Подаємо: запечені баклажани з бринзою можна подавати як гарячу закуску або як самостійну страву.
Раніше ми писали, як приготувати баклажани з перцем у кисло-солодкому соусі. Також ми ділились рецептом смачної закуски з яєць.