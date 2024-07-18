Можна навіть дітям: рецепт домашніх цукерок зі згущеного молока
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Приготування цих цукерок не займе у вас багато часу.
Домашні цукерки — це не просто смачний десерт, це справжня магія, що дарує радість і піднімає настрій. Їх можна приготувати з простих і доступних інгредієнтів, обравши улюблені смаки та форми. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування домашніх цукерок, які завоюють ваші серця своїм насиченим смаком, ароматом та оригінальністю. Також, ми писали, яке вівсяне печиво найбільше люблять діти.
Інгредієнти:
(Обирайте інгредієнти на свій смак)
- Основа: шоколад, какао-порошок, вершкове масло, молоко, горіхи, фініки, кокосова стружка.
- Начинка: фруктове пюре, варення, сухофрукти, горіхи, цукати, кокосова стружка, ванільний екстракт, цедра лимона або апельсина.
- Декор: тертий шоколад, какао-порошок, горіхи, цукрова пудра, кондитерська посипка.
Приготування:
- Виберіть основу: Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Змішайте какао-порошок з вершковим маслом і молоком до однорідної маси. Подрібніть горіхи, фініки або кокосову стружку.
- Приготуйте начинку: Подрібніть фрукти або варення. Подрібніть горіхи, цукати або кокосову стружку. Додайте ванільний екстракт, цедру лимона або апельсина за смаком.
- Сформуйте цукерки: Викладіть основу в силіконові формочки або на пергаментний папір. Викладіть начинку на основу. Накрийте цукерки основою, що залишилася, і розрівняйте.
- Заморозьте цукерки: Поставте цукерки в морозильну камеру на 1-2 години, поки вони не затвердіють.
- Прикрасьте цукерки: Обваляйте цукерки в тертому шоколаді, какао-порошку, горіхах, цукровій пудрі або кондитерській посипці.
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