Можна навіть дітям: рецепт домашніх цукерок зі згущеного молока

Приготування цих цукерок не займе у вас багато часу.

Домашні цукерки — це не просто смачний десерт, це справжня магія, що дарує радість і піднімає настрій. Їх можна приготувати з простих і доступних інгредієнтів, обравши улюблені смаки та форми. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування домашніх цукерок, які завоюють ваші серця своїм насиченим смаком, ароматом та оригінальністю. Також, ми писали, яке вівсяне печиво найбільше люблять діти.

Інгредієнти:

(Обирайте інгредієнти на свій смак)

Основа: шоколад, какао-порошок, вершкове масло, молоко, горіхи, фініки, кокосова стружка.

шоколад, какао-порошок, вершкове масло, молоко, горіхи, фініки, кокосова стружка. Начинка: фруктове пюре, варення, сухофрукти, горіхи, цукати, кокосова стружка, ванільний екстракт, цедра лимона або апельсина.

фруктове пюре, варення, сухофрукти, горіхи, цукати, кокосова стружка, ванільний екстракт, цедра лимона або апельсина. Декор: тертий шоколад, какао-порошок, горіхи, цукрова пудра, кондитерська посипка.

Приготування:

Виберіть основу: Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Змішайте какао-порошок з вершковим маслом і молоком до однорідної маси. Подрібніть горіхи, фініки або кокосову стружку. Приготуйте начинку: Подрібніть фрукти або варення. Подрібніть горіхи, цукати або кокосову стружку. Додайте ванільний екстракт, цедру лимона або апельсина за смаком. Сформуйте цукерки: Викладіть основу в силіконові формочки або на пергаментний папір. Викладіть начинку на основу. Накрийте цукерки основою, що залишилася, і розрівняйте. Заморозьте цукерки: Поставте цукерки в морозильну камеру на 1-2 години, поки вони не затвердіють. Прикрасьте цукерки: Обваляйте цукерки в тертому шоколаді, какао-порошку, горіхах, цукровій пудрі або кондитерській посипці.

Раніше ми писали, як приготувати млинці з сирно-кокосовою начинкою. Також, ми ділились рецептом печива, завдяки якому діти будуть їсти щавель.