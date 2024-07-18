Паштет вийде неймовірно ніжним, якщо приготувати його саме так: рецепт намазки з курки

Для приготування цього паштету треба просто змішати всі інгредієнти.

Курячий паштет — це не просто смачна закуска, це справжня кулінарна класика, що завжди радує своїм ніжним смаком, ароматом та універсальністю. Його можна використовувати як бутербродну основу, начинку для тарталеток, пиріжків або просто подавати як самостійну страву. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ароматного курячого паштету, який завоює ваші серця та стане улюбленою стравою на вашому столі.

Інгредієнти:

1 курка (близько 1,5 кг)

1 цибулина

1 морква

2 зубчики часнику

100 г вершкового масла

100 мл вершків

1 чайна ложка солі

1/2 чайної ложки чорного перцю

1/4 чайної ложки мускатного горіха

1 пучок свіжої зелені (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо курку: курку ретельно вимиємо, розріжемо на порційні шматки. Обсмажимо курку: у каструлі розігріємо вершкове масло. Додамо цибулю, нарізану кубиками, і обсмажимо до золотистого кольору. Потім додамо моркву, натерту на крупній терці, і обсмажимо ще 5 хвилин. Додаємо курку: кидаємо в каструлю курку, посолимо, поперчимо за смаком і тушкуємо на середньому вогні протягом 30-40 хвилин, поки курка не буде готова. Додаємо часник та вершки: додаємо подрібнений часник і вершки, перемішуємо. Тушкуємо ще 5 хвилин. Подрібнюємо паштет: за допомогою блендера подрібнюємо курку та овочі до однорідної маси. Додаємо мускатний горіх та зелень: додаємо мускатний горіх і свіжу зелень (за бажанням), перемішуємо. Охолоджуємо паштет: даємо паштету охолонути до кімнатної температури, а потім ставимо в холодильник на 2-3 години. Подаємо: подавайте паштет з хлібом, крекерами або овочами.

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