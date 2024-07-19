Готуємось до зими: рецепт маринованих огірків з французькою гірчицею

Приготування цих огірків не займе у вас багато часу.

Ніщо так не тішить узимку, як хрусткі, ароматні мариновані огірочки, що нагадують про спекотні літні дні. Їх можна використовувати як доповнення до будь-якої страви, або ж смакувати як самостійну закуску. Також, пропонуємо рецепт маринованих огірків.

Інгредієнти:

1 кг огірків

1 літр води

2 столові ложки солі

2 столові ложки цукру

1 столова ложка оцту 9%

4 зубчики часнику

1 пучок кропу

1 пучок естрагону

1 пучок лаврового листа

10 горошин чорного перцю

Приготування:

Підготуємо огірки: вибираємо щільні, невеликі огірки з пухирчастою шкіркою. Ретельно миємо їх та замочуємо у холодній воді на 2 години. Готуємо маринад: у каструлю наливаємо воду, додаємо сіль, цукор, оцет, лавровий лист та чорний перець. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. Замаринуємо огірки: на дно чистих банок кладемо часник, кріп та естрагон. Щільно укладаємо огірки. Заливаємо гарячим маринадом доверху. Стерилізація: прикриваємо банки кришками, але не закручуємо. Ставимо банки у каструлю з гарячою водою (вода повинна доходити до плечей банок). Стерилізуємо огірки протягом 10-15 хвилин. Закрутка: після стерилізації щільно закручуємо банки кришками. Перевертаємо банки догори дном і залишаємо остигати в теплому місці.

Порада: для більш насиченого смаку маринованих огірків можна додати гірчицю, хрін, гвоздику, перець чилі або інші спеції за вашим смаком.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.