Рус

Такого ви ще не куштували: рецепт зеленого гаспачо з авокадо та зеленню

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Таке гаспачо стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 19 липня 2024, 10:25
Таке гаспачо стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Для приготування цього супу варто просто змішати всі інгредієнти.

Літні дні щедро дарують нам сонце, тепло і бажання освіжитися чимось легким та водночас насиченим. Саме таким блюдом стане гаспачо з авокадо та зеленню – холодна іспанська страва, яка завоювала світову популярність своїм яскравим смаком та поживністю.

Інгредієнти:

  • 1 кг томатів
  • 1 авокадо
  • 1 огірок
  • 1 зелений болгарський перець
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1 пучок зелені петрушки
  • 1 пучок зелені базиліка
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Підготуємо овочі: томати помиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Огірок, перець та цибулю подрібнимо кубиками. Авокадо очистимо від шкірки та кісточки, розріжемо навпіл і відкладемо.
  2. Обсмажимо овочі: на сковороді розігріємо оливкову олію та обсмажимо цибулю до м'якості. Додамо перець та продовжимо обсмажувати ще 5 хвилин.
  3. Зваримо томати: у каструлі закип'ятимо підсолену воду. Додамо томати та варимо 10 хвилин.
  4. З'єднаємо всі інгредієнти: в блендері подрібнимо варені томати, обсмажені овочі, авокадо, петрушку, базилік, часник, лимонний сік. Додамо сіль та перець за смаком і збиваємо до однорідної консистенції.
  5. Подаємо: гаспачо охолодимо в холодильнику протягом 30 хвилин. Перед подачею можна додати кубики льоду, скибочки огірка, оливки або сухарики.

Порада: для більш насиченого смаку гаспачо можна додати трохи вершків або сметани.

Також ми розповідали, як на десерт смачно запекти яблука. Також, пропонуємо рецепт літнього латвійського супу.

Теги:
#Рецепт #Гаспачо #їжа-Телеграф