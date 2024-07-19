Такого ви ще не куштували: рецепт зеленого гаспачо з авокадо та зеленню
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Для приготування цього супу варто просто змішати всі інгредієнти.
Літні дні щедро дарують нам сонце, тепло і бажання освіжитися чимось легким та водночас насиченим. Саме таким блюдом стане гаспачо з авокадо та зеленню – холодна іспанська страва, яка завоювала світову популярність своїм яскравим смаком та поживністю.
Інгредієнти:
- 1 кг томатів
- 1 авокадо
- 1 огірок
- 1 зелений болгарський перець
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 пучок зелені петрушки
- 1 пучок зелені базиліка
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка лимонного соку
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Підготуємо овочі: томати помиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Огірок, перець та цибулю подрібнимо кубиками. Авокадо очистимо від шкірки та кісточки, розріжемо навпіл і відкладемо.
- Обсмажимо овочі: на сковороді розігріємо оливкову олію та обсмажимо цибулю до м'якості. Додамо перець та продовжимо обсмажувати ще 5 хвилин.
- Зваримо томати: у каструлі закип'ятимо підсолену воду. Додамо томати та варимо 10 хвилин.
- З'єднаємо всі інгредієнти: в блендері подрібнимо варені томати, обсмажені овочі, авокадо, петрушку, базилік, часник, лимонний сік. Додамо сіль та перець за смаком і збиваємо до однорідної консистенції.
- Подаємо: гаспачо охолодимо в холодильнику протягом 30 хвилин. Перед подачею можна додати кубики льоду, скибочки огірка, оливки або сухарики.
Порада: для більш насиченого смаку гаспачо можна додати трохи вершків або сметани.
Також ми розповідали, як на десерт смачно запекти яблука. Також, пропонуємо рецепт літнього латвійського супу.