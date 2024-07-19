Такого ви ще не куштували: рецепт зеленого гаспачо з авокадо та зеленню

Для приготування цього супу варто просто змішати всі інгредієнти.

Літні дні щедро дарують нам сонце, тепло і бажання освіжитися чимось легким та водночас насиченим. Саме таким блюдом стане гаспачо з авокадо та зеленню – холодна іспанська страва, яка завоювала світову популярність своїм яскравим смаком та поживністю.

Інгредієнти:

1 кг томатів

1 авокадо

1 огірок

1 зелений болгарський перець

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 пучок зелені петрушки

1 пучок зелені базиліка

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Підготуємо овочі: томати помиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Огірок, перець та цибулю подрібнимо кубиками. Авокадо очистимо від шкірки та кісточки, розріжемо навпіл і відкладемо. Обсмажимо овочі: на сковороді розігріємо оливкову олію та обсмажимо цибулю до м'якості. Додамо перець та продовжимо обсмажувати ще 5 хвилин. Зваримо томати: у каструлі закип'ятимо підсолену воду. Додамо томати та варимо 10 хвилин. З'єднаємо всі інгредієнти: в блендері подрібнимо варені томати, обсмажені овочі, авокадо, петрушку, базилік, часник, лимонний сік. Додамо сіль та перець за смаком і збиваємо до однорідної консистенції. Подаємо: гаспачо охолодимо в холодильнику протягом 30 хвилин. Перед подачею можна додати кубики льоду, скибочки огірка, оливки або сухарики.

Порада: для більш насиченого смаку гаспачо можна додати трохи вершків або сметани.

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