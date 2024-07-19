Просто змішайте все і зваріть: простий рецепт лінивих вареників з малиновим соусом

Приготування цих вареників не займе у вас багато часу.

Хто з нас не любить вареники? Ця ситна та смачна страва завжди тішить нас своїм ароматом та насиченим смаком. Проте, не завжди вистачає часу та сил на ліплення традиційних вареників. Саме для таких випадків існує рецепт "лінивих" вареників, які можна приготувати за лічені хвилини. Також, пропонуємо рецепт вареників з полуницею.

Інгредієнти:

500 г сиру (творог, рикотта)

1 яйце

2 столові ложки борошна

1 столова ложка цукру

1/2 чайної ложки солі

Вершкове масло для подачі (за бажанням)

Сметана для подачі (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо сир: сир ретельно перетремо через сито, щоб видалити грудочки. Додамо інші інгредієнти: до перетертого сиру додамо яйце, борошно, цукор та сіль. Ретельно перемішаємо до однорідної маси. Відваримо вареники: у киплячій підсоленій воді сформуємо з тіста невеликі кульки. Варимо вареники протягом 3-5 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню. Подаємо: готові вареники виймаємо з води за допомогою шумівки та подаємо з вершковим маслом та сметаною. Щоб зробити малиновий соус, візьміть малину та стушкуйте її з цукром.

Також ми ділились рецептом апетитної полуниці на зиму. А якщо у вас є кабачки, приготуйте з них ніжні та хрусткі деруни.