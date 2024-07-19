Замінить солодощі та не нашкодить фігурі: рецепт салату з персиками, ягодами та медом

Такий салат дуже просто та швидко готується.

Літо – це не лише спека та сонце, але й щедрий дар природи у вигляді ароматних фруктів та ягід. Саме з цих дарів можна створити справжній шедевр – легкий, соковитий та неймовірно смачний салат з персиками, ягодами та медом. Також, ми пропонували рецепт домашніх цукерок зі згущеного молока.

Інгредієнти:

2 персики

150 г ягід (малина, чорниця, полуниця – за вашим смаком)

1 столова ложка меду

1 столова ложка лимонного соку

1/2 чайної ложки ванільного екстракту

2 столові ложки м'якого сиру (рікотта, маскарпоне)

М'ята для прикраси (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо фрукти: персики помиємо, розріжемо навпіл, видалимо кісточки та наріжемо кубиками. Ягоди переберемо та промиємо. Готуємо заправку: у мисці з'єднаємо мед, лимонний сік та ванільний екстракт. Ретельно перемішаємо. З'єднаємо інгредієнти: у салатниці змішаємо персики, ягоди та заправку. Додамо м'який сир та акуратно перемішаємо. Подаємо: салат охолодимо в холодильнику протягом 30 хвилин. Перед подачею можна прикрасити листочками м'яти.

Раніше ми писали, як приготувати млинці з сирно-кокосовою начинкою. Також, ми ділились рецептом печива, завдяки якому діти будуть їсти щавель.