Замінить солодощі та не нашкодить фігурі: рецепт салату з персиками, ягодами та медом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Такий салат дуже просто та швидко готується.
Літо – це не лише спека та сонце, але й щедрий дар природи у вигляді ароматних фруктів та ягід. Саме з цих дарів можна створити справжній шедевр – легкий, соковитий та неймовірно смачний салат з персиками, ягодами та медом. Також, ми пропонували рецепт домашніх цукерок зі згущеного молока.
Інгредієнти:
- 2 персики
- 150 г ягід (малина, чорниця, полуниця – за вашим смаком)
- 1 столова ложка меду
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1/2 чайної ложки ванільного екстракту
- 2 столові ложки м'якого сиру (рікотта, маскарпоне)
- М'ята для прикраси (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо фрукти: персики помиємо, розріжемо навпіл, видалимо кісточки та наріжемо кубиками. Ягоди переберемо та промиємо.
- Готуємо заправку: у мисці з'єднаємо мед, лимонний сік та ванільний екстракт. Ретельно перемішаємо.
- З'єднаємо інгредієнти: у салатниці змішаємо персики, ягоди та заправку. Додамо м'який сир та акуратно перемішаємо.
- Подаємо: салат охолодимо в холодильнику протягом 30 хвилин. Перед подачею можна прикрасити листочками м'яти.
Раніше ми писали, як приготувати млинці з сирно-кокосовою начинкою. Також, ми ділились рецептом печива, завдяки якому діти будуть їсти щавель.