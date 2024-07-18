Взимку ви собі подякуєте: така кабачкова ікра стане незамінним гостем вашого столу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготування цієї ікри не займе у вас багато часу.
Кабачкова ікра — це не просто смачна закуска, це справжня літня класика, що нагадує про теплі дні, аромати городу та щедрі дари природи. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування домашньої кабачкової ікри, яка завоює ваші серця своїм насиченим смаком, ніжною текстурою та ароматом літа.
Інгредієнти:
- 2 кг кабачків
- 3 цибулини
- 2 моркви
- 3 помідори
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка вершкового масла
- 1 столова ложка солі
- 1 чайна ложка чорного перцю
- 1 пучок свіжої зелені (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо овочі: кабачки ретельно вимиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Цибулю очистимо та наріжемо дрібними кубиками, моркву натремо на крупній терці, а помідори наріжемо кубиками або подрібнимо блендером.
- Обсмажимо овочі: у каструлі з товстим дном розігріємо оливкову олію та вершкове масло. Додамо цибулю і обсмажимо до золотистого кольору. Потім додамо моркву і обсмажимо ще 5 хвилин.
- Додаємо кабачки: кидаємо в каструлю кабачки, нарізані кубиками, і тушкуємо на середньому вогні близько 15 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
- Додаємо помідори: додаємо помідори, посолимо, поперчимо за смаком і тушкуємо ще 10 хвилин, поки овочі не розваряться.
- Подрібнюємо ікру: за допомогою блендера подрібнюємо ікру до однорідної маси.
- Додаємо часник та зелень: додаємо подрібнений часник і свіжу зелень (за бажанням), перемішуємо.
- Протушкуємо ікру: протушкуємо ікру на повільному вогні протягом 5 хвилин, щоб всі смаки з'єдналися.
- Подаємо: подавайте ікру гарячою або холодною, з хлібом, м'ясом або як самостійну страву.
Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.