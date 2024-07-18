Взимку ви собі подякуєте: така кабачкова ікра стане незамінним гостем вашого столу

Приготування цієї ікри не займе у вас багато часу.

Кабачкова ікра — це не просто смачна закуска, це справжня літня класика, що нагадує про теплі дні, аромати городу та щедрі дари природи. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування домашньої кабачкової ікри, яка завоює ваші серця своїм насиченим смаком, ніжною текстурою та ароматом літа.

Інгредієнти:

2 кг кабачків

3 цибулини

2 моркви

3 помідори

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка вершкового масла

1 столова ложка солі

1 чайна ложка чорного перцю

1 пучок свіжої зелені (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо овочі: кабачки ретельно вимиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Цибулю очистимо та наріжемо дрібними кубиками, моркву натремо на крупній терці, а помідори наріжемо кубиками або подрібнимо блендером. Обсмажимо овочі: у каструлі з товстим дном розігріємо оливкову олію та вершкове масло. Додамо цибулю і обсмажимо до золотистого кольору. Потім додамо моркву і обсмажимо ще 5 хвилин. Додаємо кабачки: кидаємо в каструлю кабачки, нарізані кубиками, і тушкуємо на середньому вогні близько 15 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Додаємо помідори: додаємо помідори, посолимо, поперчимо за смаком і тушкуємо ще 10 хвилин, поки овочі не розваряться. Подрібнюємо ікру: за допомогою блендера подрібнюємо ікру до однорідної маси. Додаємо часник та зелень: додаємо подрібнений часник і свіжу зелень (за бажанням), перемішуємо. Протушкуємо ікру: протушкуємо ікру на повільному вогні протягом 5 хвилин, щоб всі смаки з'єдналися. Подаємо: подавайте ікру гарячою або холодною, з хлібом, м'ясом або як самостійну страву.

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