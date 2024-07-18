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Взимку ви собі подякуєте: така кабачкова ікра стане незамінним гостем вашого столу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця ікра стане вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця ікра стане вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї ікри не займе у вас багато часу.

Кабачкова ікра — це не просто смачна закуска, це справжня літня класика, що нагадує про теплі дні, аромати городу та щедрі дари природи. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування домашньої кабачкової ікри, яка завоює ваші серця своїм насиченим смаком, ніжною текстурою та ароматом літа.

Інгредієнти:

  • 2 кг кабачків
  • 3 цибулини
  • 2 моркви
  • 3 помідори
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 столова ложка вершкового масла
  • 1 столова ложка солі
  • 1 чайна ложка чорного перцю
  • 1 пучок свіжої зелені (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуємо овочі: кабачки ретельно вимиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Цибулю очистимо та наріжемо дрібними кубиками, моркву натремо на крупній терці, а помідори наріжемо кубиками або подрібнимо блендером.
  2. Обсмажимо овочі: у каструлі з товстим дном розігріємо оливкову олію та вершкове масло. Додамо цибулю і обсмажимо до золотистого кольору. Потім додамо моркву і обсмажимо ще 5 хвилин.
  3. Додаємо кабачки: кидаємо в каструлю кабачки, нарізані кубиками, і тушкуємо на середньому вогні близько 15 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
  4. Додаємо помідори: додаємо помідори, посолимо, поперчимо за смаком і тушкуємо ще 10 хвилин, поки овочі не розваряться.
  5. Подрібнюємо ікру: за допомогою блендера подрібнюємо ікру до однорідної маси.
  6. Додаємо часник та зелень: додаємо подрібнений часник і свіжу зелень (за бажанням), перемішуємо.
  7. Протушкуємо ікру: протушкуємо ікру на повільному вогні протягом 5 хвилин, щоб всі смаки з'єдналися.
  8. Подаємо: подавайте ікру гарячою або холодною, з хлібом, м'ясом або як самостійну страву.

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#Рецепт #Ікра #їжа-Телеграф