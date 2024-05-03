Ніхто не здогадається, що цей пудинг із черствої паски: випічка розтане в роті

Усі точно попросять добавки

Традиційно до Великодня кулінари випікають велику кількість пишних пасочок, які швидко черствіють. Щоб не довелося викидати її, пропонуємо приготувати смачний хлібний пудинг.

Така випічка за рецептом Shuba буде просто танути в роті. Ніжний кремовий десерт готується швидко та легко, а виходить смачним та економним. Спробуйте — і він сподобається не лише вам, а й усій родині.

Як приготувати хлібний пудинг з паски, що залишилася

Інгредієнти на 4 порції:

молоко 2,5% — 550 мл;

масло вершкове 73% — 100 г;

жовток курячого яйця — 8 шт.;

цукор — 140 г;

кориця мелена — 5 г;

вершки 10% — 500 мл;

апельсин, цедра — 1 ст. л.;

паска — 700 г;

ванілін — 5 г;

курячі яйця — 1 шт.;

цукрова пудра — до свого смаку;

мускатний горіх мелений — 5 г.

Спосіб приготування:

Паску нарізаємо скибочками. Розм’якшене вершкове масло розминаємо вилкою з мускатним горіхом, корицею та цедрою апельсина. Приготовленим ароматним маслом змащуємо форму для випічки та скибочки паски. Викладаємо їх у підготовлену форму для випікання. До однорідного стану збиваємо жовтки з яйцем та цукром. Змішуємо молоко із вершками, нагріваємо, але не кип’ятимо. Тонкою цівкою, постійно помішуючи, молочну суміш вливаємо в яєчну, потім збиваємо віночком або міксером. Отриманий крем вливаємо у форму зі шматочками паски та залишаємо на 20 хвилин, щоб паска просочилася кремом. Відправляємо форму в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Дістаємо готовий пудинг і даємо охолонути. Прикрашаємо його зверху цукровою пудрою і подаємо разом з улюбленим напоєм.