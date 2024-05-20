Як відлякати комарів: допоможе один дешевий засіб

Влітку комарі псують нам усім життя, але є дієві лайфхаки, які допоможуть швидко від них позбутись.

Літо – це не лише пора розквіту природи та рясних плодів, але й час активності комарів. Ці настирливі кровососи не лише псують відпочинок своїм дзижчанням, але й можуть нести загрозу здоров'ю, переносячи збудників небезпечних інфекцій.

На щастя, існують прості та доступні способи позбутися комарів, не вдаючись до хімічних засобів, які можуть бути шкідливими для здоров'я та довкілля.

1. Ароматерапія:

Ефірні олії: Комарі не терплять запаху гвоздики, ванілі, анісу, лаванди та базиліка. Додайте кілька крапель цих олій в аромалампу або нанесіть на відкриті ділянки шкіри (за вухами, на зап'ястя).

Комарі не терплять запаху гвоздики, ванілі, анісу, лаванди та базиліка. Додайте кілька крапель цих олій в аромалампу або нанесіть на відкриті ділянки шкіри (за вухами, на зап'ястя). Валер'янка: 100 грамів цього засобу наливаємо в аромалампу. Ставимо її в кімнаті.

100 грамів цього засобу наливаємо в аромалампу. Ставимо її в кімнаті. Листя горобини і черемхи: Розітріть листя в руках і нанесіть на відкриті ділянки шкіри.

2. Рослинні відлякувачі:

Листя томатів: Натріть відкриті ділянки шкіри листям томатів.

Натріть відкриті ділянки шкіри листям томатів. Листя бузини: Покладіть листя бузини біля себе на природі або на вулиці.

Покладіть листя бузини біля себе на природі або на вулиці. Хвоя: Спаліть кілька гілок ялівцю, якщо ви на природі.

3. Народні засоби:

Відвар з коренів і листя полину: Ним можна вмиватися або натерти шкіру.

Ним можна вмиватися або натерти шкіру. Екстракт евкаліпта: Додайте кілька крапель екстракту в фумігатор.

Додайте кілька крапель екстракту в фумігатор. Настій ванілі: Настій ванілі можна використовувати навіть для дитячої шкіри.

4. Фізичні бар'єри:

Москітні сітки: Захистіть вікна та двері москітними сітками, щоб комарі не могли потрапити всередину.

Захистіть вікна та двері москітними сітками, щоб комарі не могли потрапити всередину. Одяг: Одягайтеся в світлий одяг з довгими рукавами та штани, щоб максимально закрити тіло.

5. Захист на природі:

Репеленти: Використовуйте репеленти, що містять DEET, ікаридин або пікаридин. Уважно читайте інструкцію та дотримуйтесь рекомендацій виробника.

Використовуйте репеленти, що містять DEET, ікаридин або пікаридин. Уважно читайте інструкцію та дотримуйтесь рекомендацій виробника. Фумігатори: Фумігатори з пластинами або рідиною також допоможуть відлякати комарів.

Порада:

Поєднуйте кілька методів боротьби з комарами, щоб досягти максимального ефекту.

Пам'ятайте:

Регулярно оглядайте ділянку навколо будинку та усувайте можливі місця розмноження комарів (стояча вода, занедбані ємності).

Дотримуйтеся правил особистої гігієни, адже комарів приваблює запах поту та парфумів.

При укусах комарів використовуйте протисвербіжні мазі або гелі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести мурах у будинку. Також, ми писали, як позбутися комарів народними засобами.