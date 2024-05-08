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Запіканка вийде ніжною та повітряною: як її приготувати без борошна

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Пишна, ніжна, апетитна та смачна
Пишна, ніжна, апетитна та смачна. Фото 1000.menu

Зробити таку сирну запіканку дуже просто

Кисломолочний сир є базовим продуктом у холодильнику багатьох сімей. Його можна їсти як самостійну страву, готувати сирники або солоні намазки.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом сирної запіканки, яка виходить надзвичайно ніжною і готується без додавання борошна. А опублікували його на Instagram-сторінці "oh_vikka".

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир — 700 г;
  • жирна сметана — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • кілька яблук
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Усі інгредієнти перебити блендером до однорідної маси.
  2. Яблука почистити, нарізати скибочками, викласти зверху тіста.
  3. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько години.
  4. Перед подачею присипати цукровою пудрою.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо приготувати пишну сирну ватрушку за рецептом "Телеграфа". Випічка здивує вас ароматом і приголомшливим смаком, що повертає дитинство.

Теги:
#Сир #Запіканка #Готуємо вдома