Запіканка вийде ніжною та повітряною: як її приготувати без борошна

Зробити таку сирну запіканку дуже просто

Кисломолочний сир є базовим продуктом у холодильнику багатьох сімей. Його можна їсти як самостійну страву, готувати сирники або солоні намазки.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом сирної запіканки, яка виходить надзвичайно ніжною і готується без додавання борошна. А опублікували його на Instagram-сторінці "oh_vikka".

Як приготувати сирну запіканку

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 700 г;

жирна сметана — 100 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 пак.;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

яйця — 3 шт.;

кілька яблук

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти перебити блендером до однорідної маси. Яблука почистити, нарізати скибочками, викласти зверху тіста. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько години. Перед подачею присипати цукровою пудрою.

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