Запіканка вийде ніжною та повітряною: як її приготувати без борошна
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Зробити таку сирну запіканку дуже просто
Кисломолочний сир є базовим продуктом у холодильнику багатьох сімей. Його можна їсти як самостійну страву, готувати сирники або солоні намазки.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом сирної запіканки, яка виходить надзвичайно ніжною і готується без додавання борошна. А опублікували його на Instagram-сторінці "oh_vikka".
Як приготувати сирну запіканку
Інгредієнти:
- кисломолочний сир — 700 г;
- жирна сметана — 100 г;
- цукор — 100 г;
- ванільний цукор — 1 пак.;
- кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- яйця — 3 шт.;
- кілька яблук
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Усі інгредієнти перебити блендером до однорідної маси.
- Яблука почистити, нарізати скибочками, викласти зверху тіста.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько години.
- Перед подачею присипати цукровою пудрою.
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