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Ательє не знадобиться: як вкоротити штани в домашніх умовах

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Довгі штани можна підшити і без походу до ательє (зображення створено за допомогою ШІ)
Довгі штани можна підшити і без походу до ательє (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ваші штани виявились занадто довгими, радимо скористатись нашим лайфхаком по їх вкороченню.

Купуючи штани в магазині, не завжди вдається знайти модель ідеальної довжини. Зазвичай вони виявляються занадто довгими, і доводиться звертатися до швачки.

Але якщо немає можливості скористатися послугами професіонала, вкоротити штани можна самостійно, причому без підрізання та шиття. Цей простий лайфхак допоможе вам заощадити час та гроші, а також подарує вашим штанам нове життя.

Що вам знадобиться:

  • Штани, які потрібно вкоротити
  • Шпильки
  • Праска
  • Додаткова тканина (за бажанням)

Інструкція:

  1. Підготуйте штани: Одягніть взуття, яке найчастіше будете носити зі штанами, і визначте бажану довжину. Підверніть штанину до потрібної довжини, заправивши зайву тканину під низ, залишивши вихідний нижній край штанів вільним.
  2. Зафіксуйте підворіт шпильками: Зніміть штани, не розправляючи підворіт, і виверніть нижню частину навиворіт. Прикріпіть шпильки до внутрішньої манжети штанів. Це закріпить підворіт на місці, роблячи шпильки невидимими зовні.
  3. Запрасуйте підворіт: Пропрасуйте новий підворіт праскою на середньому вогні, щоб він став рівним і виглядав цілісним.

Додаткові поради:

  • Щоб підворіт краще тримався, можна використовувати спеціальну стрічку для підвертання штанів. Її можна купити в магазинах швейного приладдя.
  • Якщо ви хочете зробити підворіт підлогим або вивернутим, ви можете використовувати додаткову тканину. Для цього пришийте смужку тканини до нижнього краю штанів перед тим, як підвернути їх.
  • Цей метод підходить для будь-яких штанів, незалежно від їх матеріалу або стилю.

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#Штани #Лайфхак #лайфхаки-Телеграф