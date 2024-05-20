Ательє не знадобиться: як вкоротити штани в домашніх умовах

Якщо ваші штани виявились занадто довгими, радимо скористатись нашим лайфхаком по їх вкороченню.

Купуючи штани в магазині, не завжди вдається знайти модель ідеальної довжини. Зазвичай вони виявляються занадто довгими, і доводиться звертатися до швачки.

Але якщо немає можливості скористатися послугами професіонала, вкоротити штани можна самостійно, причому без підрізання та шиття. Цей простий лайфхак допоможе вам заощадити час та гроші, а також подарує вашим штанам нове життя.

Що вам знадобиться:

Штани, які потрібно вкоротити

Шпильки

Праска

Додаткова тканина (за бажанням)

Інструкція:

Підготуйте штани: Одягніть взуття, яке найчастіше будете носити зі штанами, і визначте бажану довжину. Підверніть штанину до потрібної довжини, заправивши зайву тканину під низ, залишивши вихідний нижній край штанів вільним. Зафіксуйте підворіт шпильками: Зніміть штани, не розправляючи підворіт, і виверніть нижню частину навиворіт. Прикріпіть шпильки до внутрішньої манжети штанів. Це закріпить підворіт на місці, роблячи шпильки невидимими зовні. Запрасуйте підворіт: Пропрасуйте новий підворіт праскою на середньому вогні, щоб він став рівним і виглядав цілісним.

Додаткові поради:

Щоб підворіт краще тримався, можна використовувати спеціальну стрічку для підвертання штанів. Її можна купити в магазинах швейного приладдя.

Якщо ви хочете зробити підворіт підлогим або вивернутим, ви можете використовувати додаткову тканину. Для цього пришийте смужку тканини до нижнього краю штанів перед тим, як підвернути їх.

Цей метод підходить для будь-яких штанів, незалежно від їх матеріалу або стилю.

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