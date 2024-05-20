Ательє не знадобиться: як вкоротити штани в домашніх умовах
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Якщо ваші штани виявились занадто довгими, радимо скористатись нашим лайфхаком по їх вкороченню.
Купуючи штани в магазині, не завжди вдається знайти модель ідеальної довжини. Зазвичай вони виявляються занадто довгими, і доводиться звертатися до швачки.
Але якщо немає можливості скористатися послугами професіонала, вкоротити штани можна самостійно, причому без підрізання та шиття. Цей простий лайфхак допоможе вам заощадити час та гроші, а також подарує вашим штанам нове життя.
Що вам знадобиться:
- Штани, які потрібно вкоротити
- Шпильки
- Праска
- Додаткова тканина (за бажанням)
Інструкція:
- Підготуйте штани: Одягніть взуття, яке найчастіше будете носити зі штанами, і визначте бажану довжину. Підверніть штанину до потрібної довжини, заправивши зайву тканину під низ, залишивши вихідний нижній край штанів вільним.
- Зафіксуйте підворіт шпильками: Зніміть штани, не розправляючи підворіт, і виверніть нижню частину навиворіт. Прикріпіть шпильки до внутрішньої манжети штанів. Це закріпить підворіт на місці, роблячи шпильки невидимими зовні.
- Запрасуйте підворіт: Пропрасуйте новий підворіт праскою на середньому вогні, щоб він став рівним і виглядав цілісним.
Додаткові поради:
- Щоб підворіт краще тримався, можна використовувати спеціальну стрічку для підвертання штанів. Її можна купити в магазинах швейного приладдя.
- Якщо ви хочете зробити підворіт підлогим або вивернутим, ви можете використовувати додаткову тканину. Для цього пришийте смужку тканини до нижнього краю штанів перед тим, як підвернути їх.
- Цей метод підходить для будь-яких штанів, незалежно від їх матеріалу або стилю.
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