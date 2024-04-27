Таку "шарлотку" печуть у Польщі: фантастичний десерт з кількох інгредієнтів

Випічка виходить дуже ніжною

Ми розповідали, як приготувати апетитні рогалики. Тепер ділимось чудовим рецептом польського пирога, або "шарлотки".

Її особливість у тому, що, окрім начинки, в пиріг ще йде шар заварного крему. Чудовий рецепт для тих, хто хоче приготувати щось особливе та смачне. Як її приготувати, розповіли на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

150 г цукру

500 г борошна

250 г вершкового масла

2 яйця

50 г сметани

6 г розпушувача

дрібка солі

ванілін

Для крему:

700 мл молока

180 г цукру

80 г кукурудзяного крохмалю

80 г вершкового масла

2 яйця

ванілін

сіль

Для начинки:

1.3 кг яблук

30 г вершкового масла

1 ст.л. соку лимона

Спосіб приготування:

Доведіть молоко до кипіння. В окремій ємності змішайте кукурудзяний крохмаль, цукор, яйця, сіль та ванілін, збиваючи віночком до однорідності. Поступово влийте трохи гарячого молока, швидко вимішуючи, щоб уникнути грудок. Потім усю суміш перелийте назад у каструлю з молоком і варіть на невеликому вогні до загустіння, але не кип’ятіть. Додайте вершкове масло і перемішайте. Остудіть. Очистіть яблука і наріжте їх великими шматочками. Обсмажте їх на вершковому маслі, поливши соком лимона протягом 10 хвилин. Просійте борошно і змішайте з розпушувачем, сіллю, цукром та ваніліном. Натріть вершкове масло в борошно, з’єднайте до отримання крихітних шматочків. Влийте яйця, додайте сметану і замісіть тісто. Розділіть тісто на дві частини. Одну частину покладіть у морозильну камеру, а іншу залиште у холодильнику на 30 хвилин. Змастіть форму олією, викладіть більшу частину тіста, щоб утворити дно та борти. Викладіть зверху начинку із яблук, залийте кремом. Натріть зверху частину тіста, що залишилася. Випікайте при 180 градусах близько 20-30 хвилин. Остудіть пиріг у формі, посипте за бажанням пудрою і корицею.

Такий пиріг стане справжнім частуванням для всієї родини. М’яке пісочне тісто, соковиті шматочки яблук та запашний ароматний крем зроблять цей десерт незабутнім! Також ми ділились рецептом домашніх цукерок.