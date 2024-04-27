Таку "шарлотку" печуть у Польщі: фантастичний десерт з кількох інгредієнтів
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Випічка виходить дуже ніжною
Ми розповідали, як приготувати апетитні рогалики. Тепер ділимось чудовим рецептом польського пирога, або "шарлотки".
Її особливість у тому, що, окрім начинки, в пиріг ще йде шар заварного крему. Чудовий рецепт для тих, хто хоче приготувати щось особливе та смачне. Як її приготувати, розповіли на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 150 г цукру
- 500 г борошна
- 250 г вершкового масла
- 2 яйця
- 50 г сметани
- 6 г розпушувача
- дрібка солі
- ванілін
Для крему:
- 700 мл молока
- 180 г цукру
- 80 г кукурудзяного крохмалю
- 80 г вершкового масла
- 2 яйця
- ванілін
- сіль
Для начинки:
- 1.3 кг яблук
- 30 г вершкового масла
- 1 ст.л. соку лимона
Спосіб приготування:
- Доведіть молоко до кипіння. В окремій ємності змішайте кукурудзяний крохмаль, цукор, яйця, сіль та ванілін, збиваючи віночком до однорідності.
- Поступово влийте трохи гарячого молока, швидко вимішуючи, щоб уникнути грудок. Потім усю суміш перелийте назад у каструлю з молоком і варіть на невеликому вогні до загустіння, але не кип’ятіть.
- Додайте вершкове масло і перемішайте. Остудіть.
- Очистіть яблука і наріжте їх великими шматочками. Обсмажте їх на вершковому маслі, поливши соком лимона протягом 10 хвилин.
- Просійте борошно і змішайте з розпушувачем, сіллю, цукром та ваніліном. Натріть вершкове масло в борошно, з’єднайте до отримання крихітних шматочків. Влийте яйця, додайте сметану і замісіть тісто.
- Розділіть тісто на дві частини. Одну частину покладіть у морозильну камеру, а іншу залиште у холодильнику на 30 хвилин.
- Змастіть форму олією, викладіть більшу частину тіста, щоб утворити дно та борти. Викладіть зверху начинку із яблук, залийте кремом. Натріть зверху частину тіста, що залишилася.
- Випікайте при 180 градусах близько 20-30 хвилин. Остудіть пиріг у формі, посипте за бажанням пудрою і корицею.
Такий пиріг стане справжнім частуванням для всієї родини. М’яке пісочне тісто, соковиті шматочки яблук та запашний ароматний крем зроблять цей десерт незабутнім! Також ми ділились рецептом домашніх цукерок.