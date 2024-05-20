У вас всі будуть просити рецепт: як приготувати гостру мариновану спаржу
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Ця закуска стане фаворитом на вашому столі. Вона у міру гостра, пікантна та ароматна.
Сезон спаржі – це чудовий час, щоб скуштувати не лише свіжі, але й мариновані овочі. Гостра маринована спаржа – це пікантна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Також, пропонуємо рецепт курки маринованої у кефірі.
Маринована спаржа– це не просто їжа, а справжня феєрія смаків. Ця закуска порадує вас не лише гостротою, але й ароматом спецій та трав. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 500 г спаржі
- 200 мл води
- 100 мл оцту (9%)
- 50 г цукру
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 1 ч. л. насіння гірчиці
- 1/2 ч. л. чорного перцю горошком
- 1/2 ч. л. лаврового листа
- 1/4 ч. л. червоного гострого перцю (за бажанням)
- 1 пучок зелені петрушки
Приготування:
- Спаржу помити, очистити від жорстких кінців і нарізати шматочками довжиною 3-4 см.
- В каструлі закип'ятити воду з оцтом, цукром, сіллю, лавровим листом і чорним перцем.
- Додати спаржу та варити протягом 2-3 хвилин.
- Зняти каструлю з вогню, додати олію, насіння гірчиці та червоний гострий перець (за бажанням).
- Перемішати мариновану спаржу та залишити остигати.
- Додати до спаржі дрібно нарізану петрушку та перемішати.
- Викласти мариновану спаржу в баночки та зберігати в холодильнику.
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