У вас всі будуть просити рецепт: як приготувати гостру мариновану спаржу

Ця закуска стане фаворитом на вашому столі. Вона у міру гостра, пікантна та ароматна.

Сезон спаржі – це чудовий час, щоб скуштувати не лише свіжі, але й мариновані овочі. Гостра маринована спаржа – це пікантна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Також, пропонуємо рецепт курки маринованої у кефірі.

Маринована спаржа– це не просто їжа, а справжня феєрія смаків. Ця закуска порадує вас не лише гостротою, але й ароматом спецій та трав. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

500 г спаржі

200 мл води

100 мл оцту (9%)

50 г цукру

2 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. насіння гірчиці

1/2 ч. л. чорного перцю горошком

1/2 ч. л. лаврового листа

1/4 ч. л. червоного гострого перцю (за бажанням)

1 пучок зелені петрушки

Приготування:

Спаржу помити, очистити від жорстких кінців і нарізати шматочками довжиною 3-4 см. В каструлі закип'ятити воду з оцтом, цукром, сіллю, лавровим листом і чорним перцем. Додати спаржу та варити протягом 2-3 хвилин. Зняти каструлю з вогню, додати олію, насіння гірчиці та червоний гострий перець (за бажанням). Перемішати мариновану спаржу та залишити остигати. Додати до спаржі дрібно нарізану петрушку та перемішати. Викласти мариновану спаржу в баночки та зберігати в холодильнику.

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