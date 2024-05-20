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У вас всі будуть просити рецепт: як приготувати гостру мариновану спаржу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Маринована спаржа стане постійним гостем на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ)
Маринована спаржа стане постійним гостем на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця закуска стане фаворитом на вашому столі. Вона у міру гостра, пікантна та ароматна.

Сезон спаржі – це чудовий час, щоб скуштувати не лише свіжі, але й мариновані овочі. Гостра маринована спаржа – це пікантна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Також, пропонуємо рецепт курки маринованої у кефірі.

Маринована спаржа– це не просто їжа, а справжня феєрія смаків. Ця закуска порадує вас не лише гостротою, але й ароматом спецій та трав. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 500 г спаржі
  • 200 мл води
  • 100 мл оцту (9%)
  • 50 г цукру
  • 2 ст. л. соняшникової олії
  • 1 ч. л. насіння гірчиці
  • 1/2 ч. л. чорного перцю горошком
  • 1/2 ч. л. лаврового листа
  • 1/4 ч. л. червоного гострого перцю (за бажанням)
  • 1 пучок зелені петрушки

Приготування:

  1. Спаржу помити, очистити від жорстких кінців і нарізати шматочками довжиною 3-4 см.
  2. В каструлі закип'ятити воду з оцтом, цукром, сіллю, лавровим листом і чорним перцем.
  3. Додати спаржу та варити протягом 2-3 хвилин.
  4. Зняти каструлю з вогню, додати олію, насіння гірчиці та червоний гострий перець (за бажанням).
  5. Перемішати мариновану спаржу та залишити остигати.
  6. Додати до спаржі дрібно нарізану петрушку та перемішати.
  7. Викласти мариновану спаржу в баночки та зберігати в холодильнику.

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#Рецепт #їжа-Телеграф