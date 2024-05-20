Як обрати свіжу спаржу: допоможе простий лайфхак
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Є певні методи, які допоможуть відрізнити свіжу спаржу від несвіжої.
Сезон спаржі вже розпочався, і цей чудовий овоч з'являється на прилавках магазинів. Але як не помилитися з вибором та купити по-справжньому свіжу та якісну спаржу?
Сьогодні ми поділимося з вами простим лайфхаком, який допоможе вам легко відрізнити свіжу спаржу від неїстівних або перезрілих екземплярів.
Лайфхак:
Зігніть стебло спаржі навпіл. Свіжа спаржа буде гнучкою та легко зігнеться, а перезріла або неїстівна – жорсткою та може зламатися.
Ось ще кілька ознак свіжої спаржі:
- Колір: Спаржа має бути зеленого кольору, без плям або пожовтіння.
- Верхівка: Верхівка спаржі ("колосок") має бути щільно закрита та не мати ознак в'янення.
- Стебло: Стебло спаржі має бути пружним, гнучким та без тріщин або зморшок.
- Запах: Свіжа спаржа має приємний трав'янистий аромат.
Як зберігати спаржу:
- Спаржу краще готувати в день покупки.
- Зберігайте спаржу в холодильнику, загорнувши у вологу тканину.
- Не мийте спаржу до приготування.
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