Як обрати свіжу спаржу: допоможе простий лайфхак

Є певні методи, які допоможуть відрізнити свіжу спаржу від несвіжої.

Сезон спаржі вже розпочався, і цей чудовий овоч з'являється на прилавках магазинів. Але як не помилитися з вибором та купити по-справжньому свіжу та якісну спаржу?

Сьогодні ми поділимося з вами простим лайфхаком, який допоможе вам легко відрізнити свіжу спаржу від неїстівних або перезрілих екземплярів.

Лайфхак:

Зігніть стебло спаржі навпіл. Свіжа спаржа буде гнучкою та легко зігнеться, а перезріла або неїстівна – жорсткою та може зламатися.

Ось ще кілька ознак свіжої спаржі:

Колір: Спаржа має бути зеленого кольору, без плям або пожовтіння.

Спаржа має бути зеленого кольору, без плям або пожовтіння. Верхівка: Верхівка спаржі ("колосок") має бути щільно закрита та не мати ознак в'янення.

Верхівка спаржі ("колосок") має бути щільно закрита та не мати ознак в'янення. Стебло: Стебло спаржі має бути пружним, гнучким та без тріщин або зморшок.

Стебло спаржі має бути пружним, гнучким та без тріщин або зморшок. Запах: Свіжа спаржа має приємний трав'янистий аромат.

Як зберігати спаржу:

Спаржу краще готувати в день покупки.

Зберігайте спаржу в холодильнику, загорнувши у вологу тканину.

Не мийте спаржу до приготування.

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