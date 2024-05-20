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Як обрати свіжу спаржу: допоможе простий лайфхак

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Свіжу спаржу віж несвіжої відрізнити легко (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 20 травня 2024, 11:26
Свіжу спаржу віж несвіжої відрізнити легко (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Є певні методи, які допоможуть відрізнити свіжу спаржу від несвіжої.

Сезон спаржі вже розпочався, і цей чудовий овоч з'являється на прилавках магазинів. Але як не помилитися з вибором та купити по-справжньому свіжу та якісну спаржу?

Сьогодні ми поділимося з вами простим лайфхаком, який допоможе вам легко відрізнити свіжу спаржу від неїстівних або перезрілих екземплярів.

Лайфхак:

Зігніть стебло спаржі навпіл. Свіжа спаржа буде гнучкою та легко зігнеться, а перезріла або неїстівна – жорсткою та може зламатися.

Ось ще кілька ознак свіжої спаржі:

  • Колір: Спаржа має бути зеленого кольору, без плям або пожовтіння.
  • Верхівка: Верхівка спаржі ("колосок") має бути щільно закрита та не мати ознак в'янення.
  • Стебло: Стебло спаржі має бути пружним, гнучким та без тріщин або зморшок.
  • Запах: Свіжа спаржа має приємний трав'янистий аромат.

Як зберігати спаржу:

  • Спаржу краще готувати в день покупки.
  • Зберігайте спаржу в холодильнику, загорнувши у вологу тканину.
  • Не мийте спаржу до приготування.

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#Спаржа #Лайфхак #лайфхаки-Телеграф