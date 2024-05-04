Пишна шарлотка із двох яблук: простіше рецепту ви не знайдете
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Така випічка вийде не гірше за класичну
Один із найпопулярніших десертів у світі — ароматна, пишна шарлотка. За легендою, цей десерт вигадали у глибинці Британії на подяку дружині Георга III королеві Шарлотті. Інша версія говорить, що випічку вигадала сама королева.
Хто б не вигадав цей десерт, він залишається улюбленою багатьма випічкою вже довгий час. Ці соковиті ароматні яблука в ніжному тесті навряд чи залишать байдужими. І ось сьогодні ми зі Shuba поділимося найпростішим рецептом цієї випічки — вам знадобиться всього 4 інгредієнти та трохи часу.
Як приготувати шарлотку
Інгредієнти на 6 порцій:
- яйця курячі — 4 шт.;
- яблуко — 2 шт.;
- цукор — 1 ст.;
- борошно пшеничне — 1 ст.
Спосіб приготування:
- Яєчні білки відокремлюємо від жовтків і збиваємо їх разом із цукром у пишну піну.
- В отриману білкову суміш додаємо по одному жовтку, постійно помішуючи.
- У приготовлену яєчну суміш через сито просіюємо борошно і все ретельно перемішуємо.
- Чистимо і нарізаємо маленькими кубиками яблука, посипаємо їх цукром і за бажанням корицею.
- Форму для випікання застилаємо пергаментом. Зверху викладаємо яблука, ними виливаємо тісто. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.
Якщо немає яблук для улюбленої шарлотки, приготуйте її з бананами. Вийде точно не гірше.