Пишна шарлотка із двох яблук: простіше рецепту ви не знайдете

Така випічка вийде не гірше за класичну

Один із найпопулярніших десертів у світі — ароматна, пишна шарлотка. За легендою, цей десерт вигадали у глибинці Британії на подяку дружині Георга III королеві Шарлотті. Інша версія говорить, що випічку вигадала сама королева.

Хто б не вигадав цей десерт, він залишається улюбленою багатьма випічкою вже довгий час. Ці соковиті ароматні яблука в ніжному тесті навряд чи залишать байдужими. І ось сьогодні ми зі Shuba поділимося найпростішим рецептом цієї випічки — вам знадобиться всього 4 інгредієнти та трохи часу.

Як приготувати шарлотку

Інгредієнти на 6 порцій:

яйця курячі — 4 шт.;

яблуко — 2 шт.;

цукор — 1 ст.;

борошно пшеничне — 1 ст.

Спосіб приготування:

Яєчні білки відокремлюємо від жовтків і збиваємо їх разом із цукром у пишну піну. В отриману білкову суміш додаємо по одному жовтку, постійно помішуючи. У приготовлену яєчну суміш через сито просіюємо борошно і все ретельно перемішуємо. Чистимо і нарізаємо маленькими кубиками яблука, посипаємо їх цукром і за бажанням корицею. Форму для випікання застилаємо пергаментом. Зверху викладаємо яблука, ними виливаємо тісто. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Якщо немає яблук для улюбленої шарлотки, приготуйте її з бананами. Вийде точно не гірше.