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Пишна шарлотка із двох яблук: простіше рецепту ви не знайдете

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий рецепт шарлотки
Простий рецепт шарлотки. Фото 24 канал

Така випічка вийде не гірше за класичну

Один із найпопулярніших десертів у світі — ароматна, пишна шарлотка. За легендою, цей десерт вигадали у глибинці Британії на подяку дружині Георга III королеві Шарлотті. Інша версія говорить, що випічку вигадала сама королева.

Хто б не вигадав цей десерт, він залишається улюбленою багатьма випічкою вже довгий час. Ці соковиті ароматні яблука в ніжному тесті навряд чи залишать байдужими. І ось сьогодні ми зі Shuba поділимося найпростішим рецептом цієї випічки — вам знадобиться всього 4 інгредієнти та трохи часу.

Як приготувати шарлотку

Інгредієнти на 6 порцій:

  • яйця курячі — 4 шт.;
  • яблуко — 2 шт.;
  • цукор — 1 ст.;
  • борошно пшеничне — 1 ст.

Спосіб приготування:

  1. Яєчні білки відокремлюємо від жовтків і збиваємо їх разом із цукром у пишну піну.
  2. В отриману білкову суміш додаємо по одному жовтку, постійно помішуючи.
  3. У приготовлену яєчну суміш через сито просіюємо борошно і все ретельно перемішуємо.
  4. Чистимо і нарізаємо маленькими кубиками яблука, посипаємо їх цукром і за бажанням корицею.
  5. Форму для випікання застилаємо пергаментом. Зверху викладаємо яблука, ними виливаємо тісто. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Якщо немає яблук для улюбленої шарлотки, приготуйте її з бананами. Вийде точно не гірше.

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#Рецепт #Шарлотка #Готуємо вдома