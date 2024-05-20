Смакота для лінивих: як швидко приготувати чебуреки з лаваша
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Якщо у вас немає багато часу, але дуже хочеться чебуреків — приготуйте їх ліниву версію.
Часто хочеться поласувати смачною домашньою їжею, але часу на готування зовсім немає. Не біда! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно швидких та апетитних чебуреків з лаваша, які ви зможете приготувати за лічені хвилини.
Чебуреки з лаваша – це не просто їжа, а справжня палочка-виручалочка для тих, хто хоче швидко та смачно нагодувати свою родину. Ці чебуреки готуються з доступних інгредієнтів, а процес приготування не потребує багато часу.
Інгредієнти:
- 1 вірменський лаваш
- 300 г м'ясного фаршу
- 1 цибулина
- 1 пучок зелені кропу
- 1 яйце
- 2 ст. л. сметани
- Сіль та перець за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
- М'ясний фарш обсмажити на сковороді з цибулею, подрібненою кубиками, до готовності.
- Додати до фаршу дрібно нарізаний кріп, посолити та поперчити за смаком.
- Розрізати лаваш на квадрати.
- На кожен квадрат лаваша викласти ложку фаршу.
- Згорнути лаваш конвертиком, краї защипнути.
- Збити яйце зі сметаною.
- Змастити чебуреки яєчною сумішшю.
- Обсмажити чебуреки на сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору.
Якщо вам не хочеться смажити чебуреки, приготуйте їх у духовці. Також, пропонуємо рецепт пирога з лаваша.