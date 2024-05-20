Смакота для лінивих: як швидко приготувати чебуреки з лаваша

Якщо у вас немає багато часу, але дуже хочеться чебуреків — приготуйте їх ліниву версію.

Часто хочеться поласувати смачною домашньою їжею, але часу на готування зовсім немає. Не біда! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно швидких та апетитних чебуреків з лаваша, які ви зможете приготувати за лічені хвилини.

Чебуреки з лаваша – це не просто їжа, а справжня палочка-виручалочка для тих, хто хоче швидко та смачно нагодувати свою родину. Ці чебуреки готуються з доступних інгредієнтів, а процес приготування не потребує багато часу.

Інгредієнти:

1 вірменський лаваш

300 г м'ясного фаршу

1 цибулина

1 пучок зелені кропу

1 яйце

2 ст. л. сметани

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

М'ясний фарш обсмажити на сковороді з цибулею, подрібненою кубиками, до готовності. Додати до фаршу дрібно нарізаний кріп, посолити та поперчити за смаком. Розрізати лаваш на квадрати. На кожен квадрат лаваша викласти ложку фаршу. Згорнути лаваш конвертиком, краї защипнути. Збити яйце зі сметаною. Змастити чебуреки яєчною сумішшю. Обсмажити чебуреки на сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору.

Якщо вам не хочеться смажити чебуреки, приготуйте їх у духовці. Також, пропонуємо рецепт пирога з лаваша.