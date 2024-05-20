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Голова запаморочиться від задоволення: рецепт млинців з полуницею та вершками

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі млинці стануть вашим улюбленим сніданком (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі млинці стануть вашим улюбленим сніданком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Такі млинці стануть вашою улюбленою стравою. Їх із задоволенням з'їдять і діти, і дорослі.

Літо – це пора не лише спекотних днів, але й ароматних ягід. Полуниця – одна з найпоширеніших та улюблених літніх ягід, яка чудово підходить для приготування різноманітних десертів.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно апетитних млинців, які стануть справжньою окрасою вашого столу. Млинці з полуницею та вершками – це не просто десерт, а справжня насолода для ваших смакових рецепторів.

Інгредієнти:

  • Для млинців:
  • 250 мл молока
  • 2 яйця
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. борошна
  • 1/2 ч. л. солі
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • Для начинки:
  • 500 г полуниці
  • 200 мл вершків (10-20% жирності)
  • 2 ст. л. цукрової пудри
  • М'ята (за бажанням)

Приготування:

  1. Приготувати тісто для млинців: Збити яйця з цукром до пишної маси. Додати молоко, борошно, сіль та збити до однорідності. Влити олію та ще раз перемішати.
  2. Випікати млинці: Розігріти сковороду на середньому вогні. Змастити сковороду олією. Влити ополоник тіста та розподілити його по всій поверхні сковороди. Випікати млинець протягом 1-2 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.
  3. Приготувати начинку: Полуницю помити, обсушити та розрізати навпіл. Вершки збити з цукровою пудрою до стійких піків.
  4. Нафарширувати млинці: На кожен млинець викласти полуницю, полити вершками та загорнути конвертиком.

Прикрасити млинці: За бажанням можна прикрасити млинці свіжими листочками м'яти.

На сніданок можна приготувати банановий кекс з медом і горіхами. Також, ми ділились рецептом кабачкових оладок з сиром нашвидкуруч.

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#Рецепт #Млинці #їжа-Телеграф