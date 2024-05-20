Голова запаморочиться від задоволення: рецепт млинців з полуницею та вершками

Такі млинці стануть вашою улюбленою стравою. Їх із задоволенням з'їдять і діти, і дорослі.

Літо – це пора не лише спекотних днів, але й ароматних ягід. Полуниця – одна з найпоширеніших та улюблених літніх ягід, яка чудово підходить для приготування різноманітних десертів.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно апетитних млинців, які стануть справжньою окрасою вашого столу. Млинці з полуницею та вершками – це не просто десерт, а справжня насолода для ваших смакових рецепторів.

Інгредієнти:

Для млинців:

250 мл молока

2 яйця

2 ст. л. цукру

2 ст. л. борошна

1/2 ч. л. солі

2 ст. л. рослинної олії

Для начинки:

500 г полуниці

200 мл вершків (10-20% жирності)

2 ст. л. цукрової пудри

М'ята (за бажанням)

Приготування:

Приготувати тісто для млинців: Збити яйця з цукром до пишної маси. Додати молоко, борошно, сіль та збити до однорідності. Влити олію та ще раз перемішати. Випікати млинці: Розігріти сковороду на середньому вогні. Змастити сковороду олією. Влити ополоник тіста та розподілити його по всій поверхні сковороди. Випікати млинець протягом 1-2 хвилин з кожного боку до золотистого кольору. Приготувати начинку: Полуницю помити, обсушити та розрізати навпіл. Вершки збити з цукровою пудрою до стійких піків. Нафарширувати млинці: На кожен млинець викласти полуницю, полити вершками та загорнути конвертиком.

Прикрасити млинці: За бажанням можна прикрасити млинці свіжими листочками м'яти.

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