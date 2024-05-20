Голова запаморочиться від задоволення: рецепт млинців з полуницею та вершками
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Такі млинці стануть вашою улюбленою стравою. Їх із задоволенням з'їдять і діти, і дорослі.
Літо – це пора не лише спекотних днів, але й ароматних ягід. Полуниця – одна з найпоширеніших та улюблених літніх ягід, яка чудово підходить для приготування різноманітних десертів.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно апетитних млинців, які стануть справжньою окрасою вашого столу. Млинці з полуницею та вершками – це не просто десерт, а справжня насолода для ваших смакових рецепторів.
Інгредієнти:
- Для млинців:
- 250 мл молока
- 2 яйця
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. борошна
- 1/2 ч. л. солі
- 2 ст. л. рослинної олії
- Для начинки:
- 500 г полуниці
- 200 мл вершків (10-20% жирності)
- 2 ст. л. цукрової пудри
- М'ята (за бажанням)
Приготування:
- Приготувати тісто для млинців: Збити яйця з цукром до пишної маси. Додати молоко, борошно, сіль та збити до однорідності. Влити олію та ще раз перемішати.
- Випікати млинці: Розігріти сковороду на середньому вогні. Змастити сковороду олією. Влити ополоник тіста та розподілити його по всій поверхні сковороди. Випікати млинець протягом 1-2 хвилин з кожного боку до золотистого кольору.
- Приготувати начинку: Полуницю помити, обсушити та розрізати навпіл. Вершки збити з цукровою пудрою до стійких піків.
- Нафарширувати млинці: На кожен млинець викласти полуницю, полити вершками та загорнути конвертиком.
Прикрасити млинці: За бажанням можна прикрасити млинці свіжими листочками м'яти.
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