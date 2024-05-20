Так готували наші бабусі: рецепт класичного зеленого борщу

Весна у самому розпалі — тому пропонуємо приготувати зелений борщ.

Зелений борщ – це не просто страва, а справжня візитна картка української кухні. Його насичений смак та аромат знайомі з дитинства кожному українцю.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичного зеленого борщу, який стане окрасою вашого столу. Зелений борщ – це не лише смачна, але й корисна страва, яка багата вітамінами та мікроелементами.

Інгредієнти:

Для бульйону:

2 л м'ясного бульйону

200 г свинини на кістці

1 цибулина

1 морква

1 корінь селери

1 лавровий лист

4 горошини чорного перцю

Для засмажки:

2 ст. л. соняшникової олії

2 цибулини

2 моркви

2 ст. л. борошна

1 ст. л. томатної пасти

Для борщу:

500 г картоплі

400 г капусти

1 пучок зелені кропу

1 пучок зелені петрушки

1 пучок зеленої цибулі

1 ст. л. лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Приготувати бульйон: М'ясо промити та залити холодною водою. Додати очищену цибулю, моркву, корінь селери, лавровий лист та чорний перець. Довести до кипіння, зняти піну та варити протягом 1,5 години. Приготувати засмажку: Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати терту моркву та продовжити смажити ще 5 хвилин. Додати борошно, перемішати та обсмажити протягом 1 хвилини. Додати томатну пасту та знову перемішати. Додати засмажку до бульйону. Картоплю очистити та нарізати кубиками. Капусту нашаткувати. Додати картоплю та капусту до бульйону та варити протягом 20 хвилин. Зелень дрібно нарізати. Додати зелень, лимонний сік, сіль та перець за смаком до борщу. Дати борщу настоятися протягом 10 хвилин.

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