Так готували наші бабусі: рецепт класичного зеленого борщу
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Весна у самому розпалі — тому пропонуємо приготувати зелений борщ.
Зелений борщ – це не просто страва, а справжня візитна картка української кухні. Його насичений смак та аромат знайомі з дитинства кожному українцю.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичного зеленого борщу, який стане окрасою вашого столу. Зелений борщ – це не лише смачна, але й корисна страва, яка багата вітамінами та мікроелементами.
Інгредієнти:
- Для бульйону:
- 2 л м'ясного бульйону
- 200 г свинини на кістці
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 корінь селери
- 1 лавровий лист
- 4 горошини чорного перцю
- Для засмажки:
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 2 ст. л. борошна
- 1 ст. л. томатної пасти
- Для борщу:
- 500 г картоплі
- 400 г капусти
- 1 пучок зелені кропу
- 1 пучок зелені петрушки
- 1 пучок зеленої цибулі
- 1 ст. л. лимонного соку
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Приготувати бульйон: М'ясо промити та залити холодною водою. Додати очищену цибулю, моркву, корінь селери, лавровий лист та чорний перець. Довести до кипіння, зняти піну та варити протягом 1,5 години.
- Приготувати засмажку: Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на олії до золотистого кольору. Додати терту моркву та продовжити смажити ще 5 хвилин. Додати борошно, перемішати та обсмажити протягом 1 хвилини. Додати томатну пасту та знову перемішати.
- Додати засмажку до бульйону.
- Картоплю очистити та нарізати кубиками.
- Капусту нашаткувати.
- Додати картоплю та капусту до бульйону та варити протягом 20 хвилин.
- Зелень дрібно нарізати.
- Додати зелень, лимонний сік, сіль та перець за смаком до борщу.
- Дати борщу настоятися протягом 10 хвилин.
Також можна приготувати український борщ із п’яною вишнею. Також, ми писали, чим можна зіпсувати смак зеленого борщу.