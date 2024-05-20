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Вершкові та соковиті: рецепт курячих котлет, які підкорять з першого "кусь"

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці котлети вразять своєю ніжністю (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці котлети вразять своєю ніжністю (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете приготувати щось смачне та просте — пропонуємо рецепт вершкових курячих котлет.

Кожна господиня прагне готувати не лише смачні, а й корисні страви для своїх близьких. Курячі котлети – це класика домашньої кухні, яка завжди користується популярністю. також, пропонуємо рецепт котлет з нутом.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно ніжних і соковитих курячих котлет, які просто тануть у роті. Ці котлети з курячого фаршу стануть справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти:

  • 500 г курячого фаршу
  • 1 цибулина
  • 1 білок яйця
  • 2 ст. л. вершків
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 1 ч. л. солі
  • 0,5 ч. л. чорного перцю
  • 1/2 пучка зелені петрушки
  • Панірувальні сухарі

Приготування:

  1. Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору.
  2. Додати цибулю до фаршу, розбити туди ж білок яйця, влити вершки, посолити, поперчити та добре перемішати.
  3. Зелень петрушки дрібно нарізати та додати до фаршу.
  4. З фаршу сформувати котлети.
  5. Обваляти котлети в панірувальних сухарях.
  6. Викласти котлети на деко, застелене пергаментним папером.
  7. Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин.

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#Рецепт #їжа-Телеграф