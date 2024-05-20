Вершкові та соковиті: рецепт курячих котлет, які підкорять з першого "кусь"

Якщо ви хочете приготувати щось смачне та просте — пропонуємо рецепт вершкових курячих котлет.

Кожна господиня прагне готувати не лише смачні, а й корисні страви для своїх близьких. Курячі котлети – це класика домашньої кухні, яка завжди користується популярністю. також, пропонуємо рецепт котлет з нутом.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно ніжних і соковитих курячих котлет, які просто тануть у роті. Ці котлети з курячого фаршу стануть справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти:

500 г курячого фаршу

1 цибулина

1 білок яйця

2 ст. л. вершків

1 ст. л. вершкового масла

1 ч. л. солі

0,5 ч. л. чорного перцю

1/2 пучка зелені петрушки

Панірувальні сухарі

Приготування:

Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору. Додати цибулю до фаршу, розбити туди ж білок яйця, влити вершки, посолити, поперчити та добре перемішати. Зелень петрушки дрібно нарізати та додати до фаршу. З фаршу сформувати котлети. Обваляти котлети в панірувальних сухарях. Викласти котлети на деко, застелене пергаментним папером. Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин.

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