Вершкові та соковиті: рецепт курячих котлет, які підкорять з першого "кусь"
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Якщо ви хочете приготувати щось смачне та просте — пропонуємо рецепт вершкових курячих котлет.
Кожна господиня прагне готувати не лише смачні, а й корисні страви для своїх близьких. Курячі котлети – це класика домашньої кухні, яка завжди користується популярністю. також, пропонуємо рецепт котлет з нутом.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно ніжних і соковитих курячих котлет, які просто тануть у роті. Ці котлети з курячого фаршу стануть справжньою окрасою вашого столу.
Інгредієнти:
- 500 г курячого фаршу
- 1 цибулина
- 1 білок яйця
- 2 ст. л. вершків
- 1 ст. л. вершкового масла
- 1 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. чорного перцю
- 1/2 пучка зелені петрушки
- Панірувальні сухарі
Приготування:
- Цибулю очистити, дрібно нарізати та обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору.
- Додати цибулю до фаршу, розбити туди ж білок яйця, влити вершки, посолити, поперчити та добре перемішати.
- Зелень петрушки дрібно нарізати та додати до фаршу.
- З фаршу сформувати котлети.
- Обваляти котлети в панірувальних сухарях.
- Викласти котлети на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин.
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