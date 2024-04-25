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Трохи солі — і улюблений з дитинства вафельний торт не впізнати: незвичайний рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Вафельний торт вийде в сто разів смачнішим
Вафельний торт вийде в сто разів смачнішим. Фото napensii.ua

Оцінять навіть мама з бабусею

Скільки б різноманітних десертів ми не куштували, все одно найулюбленішим залишається вафельний торт. Адже у дитинстві його готували на кожне свято — воно бюджетне і дуже просто готується. Потрібно тільки змастити вафельні коржі — і можна насолоджуватися смаком.

Традиційно такий тортик перемазують згущеним молоком. Однак сьогодні "На пенсії" пропонує покращити його смак та додати один секретний інгредієнт — сіль. Саме цей продукт допоможе ще більше розкрити смак улюбленого десерту.

Як приготувати вафельний торт з сіллю

Інгредієнти:

  • коржі вафельні — 10 шт.;
  • вершкове масло – 100 г;
  • варене згущене молоко – дві банки по 370 г;
  • сіль дрібна – щіпка;
  • горіхи волоські обсмажені – 100 г.

Спосіб приготування:

  1. Олію кімнатної температури збиваємо міксером. Додаємо в масу варене згущене молоко і знову гарненько збиваємо — так крем стане повітряним.
  2. Підготовлений крем поділяємо на дві частини. В одну додаємо трохи солі.
  3. По черзі один вафельний корж змащуємо кремом без солі, другий — кремом з сіллю. Складаємо коржі віч-на-віч, перемазуємо також боки торта.
  4. Подрібнюємо волоські горіхи та прикрашаємо десерт. Відправляємо його на ніч у холодильник для просочення.

А якщо залишилися коржі — приготуйте з них незвичайну закуску. Така смакота розлетиться за секунди.

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#Рецепт #Торт #Готуємо вдома