Трохи солі — і улюблений з дитинства вафельний торт не впізнати: незвичайний рецепт
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Скільки б різноманітних десертів ми не куштували, все одно найулюбленішим залишається вафельний торт. Адже у дитинстві його готували на кожне свято — воно бюджетне і дуже просто готується. Потрібно тільки змастити вафельні коржі — і можна насолоджуватися смаком.
Традиційно такий тортик перемазують згущеним молоком. Однак сьогодні "На пенсії" пропонує покращити його смак та додати один секретний інгредієнт — сіль. Саме цей продукт допоможе ще більше розкрити смак улюбленого десерту.
Як приготувати вафельний торт з сіллю
Інгредієнти:
- коржі вафельні — 10 шт.;
- вершкове масло – 100 г;
- варене згущене молоко – дві банки по 370 г;
- сіль дрібна – щіпка;
- горіхи волоські обсмажені – 100 г.
Спосіб приготування:
- Олію кімнатної температури збиваємо міксером. Додаємо в масу варене згущене молоко і знову гарненько збиваємо — так крем стане повітряним.
- Підготовлений крем поділяємо на дві частини. В одну додаємо трохи солі.
- По черзі один вафельний корж змащуємо кремом без солі, другий — кремом з сіллю. Складаємо коржі віч-на-віч, перемазуємо також боки торта.
- Подрібнюємо волоські горіхи та прикрашаємо десерт. Відправляємо його на ніч у холодильник для просочення.
А якщо залишилися коржі — приготуйте з них незвичайну закуску. Така смакота розлетиться за секунди.