Швидко, солодко і без купи цукру: готуємо лимонний пиріг, який не зашкодить фігурі

Якщо ви ведете здоровий спосіб життя та слідкуєте за фігурою — спробуйте приготувати легкий лимонний пиріг.

Смачно та корисно – ці два поняття часто здаються несумісними. Але сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та легкого лимонного пирога, який не зашкодить вашій фігурі. Також, пропонуємо рецепт ароматного шоколадного пирога.

Лимонний пиріг– це не просто десерт, а справжня знахідка для тих, хто прагне вести здоровий спосіб життя. Цей пиріг не містить борошна, а замість цукру ми використовуватимемо більш корисний та натуральний цукрозамінник. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Для основи:

200 г вівсяних пластівців

100 г вершкового масла

2 ст. л. меду

1 ч. л. кориці

Для начинки:

3 яйця

100 г цукрозамінника (на ваш вибір)

3 лимони

100 г вершкового масла

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Для декору:

50 г свіжих ягід (за бажанням)

Приготування:

Приготувати основу: Вівсяні пластівці подрібнити в блендері до стану борошна. Додати розтоплене вершкове масло, мед та корицю. Ретельно перемішати та викласти масу на дно форми для випічки, утрамбувати. Приготувати начинку: Збити яйця з цукрозамінником до пишної маси. Цедру одного лимона зняти та додати до яєчної суміші. Вичавити сік з двох лимонів та додати його до яєць. Розтопити вершкове масло та додати до яєчної суміші. Кукурудзяний крохмаль розвести невеликою кількістю холодної води та додати до начинки, постійно помішуючи. Вилити начинку на основу та випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин. Дати пирогу трохи охолонути, а потім прикрасити свіжими ягодами за бажанням.

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