Швидко, солодко і без купи цукру: готуємо лимонний пиріг, який не зашкодить фігурі
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Якщо ви ведете здоровий спосіб життя та слідкуєте за фігурою — спробуйте приготувати легкий лимонний пиріг.
Смачно та корисно – ці два поняття часто здаються несумісними. Але сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачного та легкого лимонного пирога, який не зашкодить вашій фігурі. Також, пропонуємо рецепт ароматного шоколадного пирога.
Лимонний пиріг– це не просто десерт, а справжня знахідка для тих, хто прагне вести здоровий спосіб життя. Цей пиріг не містить борошна, а замість цукру ми використовуватимемо більш корисний та натуральний цукрозамінник. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Для основи:
- 200 г вівсяних пластівців
- 100 г вершкового масла
- 2 ст. л. меду
- 1 ч. л. кориці
- Для начинки:
- 3 яйця
- 100 г цукрозамінника (на ваш вибір)
- 3 лимони
- 100 г вершкового масла
- 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю
- Для декору:
- 50 г свіжих ягід (за бажанням)
Приготування:
- Приготувати основу: Вівсяні пластівці подрібнити в блендері до стану борошна. Додати розтоплене вершкове масло, мед та корицю. Ретельно перемішати та викласти масу на дно форми для випічки, утрамбувати.
- Приготувати начинку: Збити яйця з цукрозамінником до пишної маси. Цедру одного лимона зняти та додати до яєчної суміші. Вичавити сік з двох лимонів та додати його до яєць.
- Розтопити вершкове масло та додати до яєчної суміші.
- Кукурудзяний крохмаль розвести невеликою кількістю холодної води та додати до начинки, постійно помішуючи.
- Вилити начинку на основу та випікати в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин.
- Дати пирогу трохи охолонути, а потім прикрасити свіжими ягодами за бажанням.
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