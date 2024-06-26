Легка вечеря для тих, хто худне: рецепт кабачків у сметані

У розпал сезону кабачків можете приготувати цю страву.

Літо щедро дарує нам свої щедроти: свіжі овочі, запашні трави, лагідне сонце. Саме час побалувати себе смачною та корисною стравою, яка не лише наситить, але й нагадає про тепло літніх днів. Також, ми пропонували рецепт пасти з овочами.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом кабачків у сметані – простої, але неймовірно смачної страви, яка стане справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти:

Кабачки – 2 шт. (середнього розміру)

Сметана – 200 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Кріп – за смаком

Олія для смаження – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Приготування:

Підготуємо кабачки. Кабачки ретельно промиємо, видалимо плодоніжки. За бажанням, можна очистити кабачки від шкірки. Наріжемо кабачки кружечками товщиною 1-1,5 см. Смажимо кабачки. На сковороді розігріємо олію. Викладемо кабачки на сковороду і обсмажимо з обох боків до золотистого кольору. Готуємо сметанний соус. Цибулю очистимо, дрібно наріжемо. Часник подрібнимо ножем. На сковороді, де смажилися кабачки, обсмажимо цибулю до прозорості. Додамо часник і обсмажимо ще 30 секунд. Влиємо сметану, доведемо до кипіння, посолимо, поперчимо за смаком. З'єднуємо кабачки та соус. Додамо обсмажені кабачки до сметанного соусу. Перемішаємо, тушкуємо на повільному вогні протягом 5-7 хвилин. Подаємо страву. Готові кабачки у сметані посипаємо подрібненим кропом. Подаємо до столу як гарячу закуску або гарнір до м'ясних страв.

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