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В разгар сезона кабачков стушите их с курицей: семья и гости будут просить еще

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Это блюдо покорит даже самого требовательного гурмана (изображение создано с помощью ИИ)
Это блюдо покорит даже самого требовательного гурмана (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого блюда не займет много времени.

Тушеные кабачки с курицей – это блюдо, сочетающее в себе простоту приготовления, сытность и невероятный вкус. Ее можно подавать как на обед, так и на ужин, а ингредиенты для этого блюда доступны каждому. Также, предлагаем рецепт кабачков в сметане.

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 2 кабачки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 200 мл воды или бульона
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Подготовим ингредиенты. Куриное филе нарежем небольшими кубиками. Кабачки помоем, очистим от кожуры и нарежем кубиками. Лук нарежем мелко, морковь натерем на терке.
  2. Обжарим курицу. В сковороде разогреем масло и обжарим курицу до золотистого цвета. Переложим курицу на тарелку.
  3. Обжарим овощи. В той же сковороде, где жарилась курица, обжарим лук до прозрачности. Добавим морковь и чеснок и жарим еще 5 минут.
  4. Добавляем кабачки. Добавляем в овощи кабачки, перемешиваем и тушим в течение 10 минут.
  5. Добавляем томатную пасту, воду или бульон, специи. Добавляем в овощи томатную пасту, воду или бульон, соль и перец по вкусу. Перемешиваем, доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном огне в течение 15-20 минут.
  6. Добавляем курицу. Добавляем к овощам обжаренную курицу, перемешиваем и тушим еще 5 минут.
  7. Подаем блюдо. Подаем тушеные кабачки с курицей горячими, посыпав зеленью по вкусу.

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".

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#Рецепт #Кабачки #еда-Телеграф