В разгар сезона кабачков стушите их с курицей: семья и гости будут просить еще

Приготовление этого блюда не займет много времени.

Тушеные кабачки с курицей – это блюдо, сочетающее в себе простоту приготовления, сытность и невероятный вкус. Ее можно подавать как на обед, так и на ужин, а ингредиенты для этого блюда доступны каждому. Также, предлагаем рецепт кабачков в сметане.

Ингредиенты:

400 г куриного филе

2 кабачки

1 луковица

1 морковь

2 зубчика чеснока

1 ст. л. томатной пасты

200 мл воды или бульона

Соль, перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Подготовим ингредиенты. Куриное филе нарежем небольшими кубиками. Кабачки помоем, очистим от кожуры и нарежем кубиками. Лук нарежем мелко, морковь натерем на терке. Обжарим курицу. В сковороде разогреем масло и обжарим курицу до золотистого цвета. Переложим курицу на тарелку. Обжарим овощи. В той же сковороде, где жарилась курица, обжарим лук до прозрачности. Добавим морковь и чеснок и жарим еще 5 минут. Добавляем кабачки. Добавляем в овощи кабачки, перемешиваем и тушим в течение 10 минут. Добавляем томатную пасту, воду или бульон, специи. Добавляем в овощи томатную пасту, воду или бульон, соль и перец по вкусу. Перемешиваем, доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном огне в течение 15-20 минут. Добавляем курицу. Добавляем к овощам обжаренную курицу, перемешиваем и тушим еще 5 минут. Подаем блюдо. Подаем тушеные кабачки с курицей горячими, посыпав зеленью по вкусу.

А еще близким можно приглянуться макароны с колбасками в томатном соусе. Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа".