В разгар сезона кабачков стушите их с курицей: семья и гости будут просить еще
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Приготовление этого блюда не займет много времени.
Тушеные кабачки с курицей – это блюдо, сочетающее в себе простоту приготовления, сытность и невероятный вкус. Ее можно подавать как на обед, так и на ужин, а ингредиенты для этого блюда доступны каждому. Также, предлагаем рецепт кабачков в сметане.
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 2 кабачки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- 200 мл воды или бульона
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- Подготовим ингредиенты. Куриное филе нарежем небольшими кубиками. Кабачки помоем, очистим от кожуры и нарежем кубиками. Лук нарежем мелко, морковь натерем на терке.
- Обжарим курицу. В сковороде разогреем масло и обжарим курицу до золотистого цвета. Переложим курицу на тарелку.
- Обжарим овощи. В той же сковороде, где жарилась курица, обжарим лук до прозрачности. Добавим морковь и чеснок и жарим еще 5 минут.
- Добавляем кабачки. Добавляем в овощи кабачки, перемешиваем и тушим в течение 10 минут.
- Добавляем томатную пасту, воду или бульон, специи. Добавляем в овощи томатную пасту, воду или бульон, соль и перец по вкусу. Перемешиваем, доводим до кипения и тушим под крышкой на медленном огне в течение 15-20 минут.
- Добавляем курицу. Добавляем к овощам обжаренную курицу, перемешиваем и тушим еще 5 минут.
- Подаем блюдо. Подаем тушеные кабачки с курицей горячими, посыпав зеленью по вкусу.
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