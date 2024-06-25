Просто посипте сиром і в духовку: рецепт запечених кабачків

У сезон кабачків пропонуємо приготувати запечені кабачки.

Кабачки — це універсальний овоч, з якого можна приготувати безліч смачних та корисних страв. Одним з найпростіших, але водночас дуже смачних варіантів є запечені кабачки. Також, пропонуємо рецепт ніжних котлет з кабачка.

Ця страва не потребує багато часу та зусиль, а результат завжди радує. Запечені кабачки можна їсти як самостійну страву, використовувати як гарнір або додавати до салатів.

Сьогодні ми поділимося з вами кількома рецептами приготування запечених кабачків, а також розповімо про деякі секрети, які допоможуть вам зробити цю страву ще більш смачною та цікавою.

Інгредієнти (для основного рецепту):

2 кабачки

2 ст. л. оливкової олії

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

1/4 ч. л. сушеного орегано

1/4 ч. л. сушеного базиліку

Покрокова інструкція:

Розігрійте духовку. Розігрійте духовку до 200°C. Підготуйте кабачки. Наріжте кабачки кружечками або кубиками товщиною близько 1 см. Замаринуйте кабачки. У мисці змішайте оливкову олію, сіль, перець, орегано та базилік. Додайте до маринаду кабачки і добре перемішайте, щоб вони були повністю покриті маринадом. Викладіть кабачки на деко. Викладіть кабачки в один шар на деко, застелене пергаментним папером. Запікайте кабачки. Запікайте кабачки протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Подавайте. Подавайте запечені кабачки гарячими, зі сметаною, йогуртом, соусом песто або іншими улюбленими соусами.

Варіації рецепту:

З сиром. Додайте до маринаду тертий сир (пармезан, моцарела, чеддер) або посипте сиром кабачки перед запіканням.

Додайте до маринаду тертий сир (пармезан, моцарела, чеддер) або посипте сиром кабачки перед запіканням. З часником. Додайте до маринаду подрібнений часник або часник, пропущений через прес.

Додайте до маринаду подрібнений часник або часник, пропущений через прес. З овочами. Додайте до кабачків інші овочі, такі як помідори, цибуля, болгарський перець або гриби.

Додайте до кабачків інші овочі, такі як помідори, цибуля, болгарський перець або гриби. З м'ясом або рибою. Додайте до кабачків шматочки м'яса (курки, індички, свинини) або риби.

Додайте до кабачків шматочки м'яса (курки, індички, свинини) або риби. З травами та спеціями. Додайте до маринаду інші трави та спеції за вашим смаком, такі як розмарин, чебрець, кмин або паприка.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.