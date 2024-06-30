Ніколи не робіть цього з лисичками — тільки зіпсуєте гриби: поради відомого кухаря (відео)

Ці чудові сезонні гриби потрібно вміти готувати

Ми розповідали, як заморожувати кабачки. Тепер ділимось порадами, які допоможуть вам якнайсмачніше приготувати ще один чудовий сезонний продукт — лисички.

Порадами щодо їх приготування поділився у своєму інстаграмі відомий кухар Володимир Ярославський. Від цього залежить те, наскільки вам вдасться передати смак цього неймовірно смачного продукту.

Як вибрати лисички

Віддавайте перевагу свіжим, не зів'ялим грибам. Колір лисички має бути насиченим: жовтим, як лимон, або помаранчевим. Гриб має бути щільним, без черв'яків. Невеликі пошкодження від лісових мешканців допустимі.

Як правильно мити лисички

Лисички не потребують замочування, адже мають трохи гіркуватий смак, який під час замочування може посилитися. Ретельно промийте гриби у великій кількості води.

Щоб видалити дрібний пісок, який важко вимити, скористайтеся цим хитрощами: посипте промиті лисички борошном, розподіляючи його по пластинках та залиште гриби на 10 хвилин. Промийте лисички у великому ситі або друшляку. Борошно забере з собою дрібний бруд та пісок.

Секрет смаження лисичок

Відварювати лисички не потрібно — вони цього не потребують. Смажте лисички на великому вогні в один шар на сталевій або антипригарній сковороді. Розігрійте олію, додайте лисички і дайте їм підсмажитися з одного боку. Перемішайте гриби і злегка посоліть. Якщо викласти гриби товстим шаром або перемішувати їх з самого початку, вони пустять сік, пристануть до сковороді і не зможуть добре обсмажитися.

Так лисички будуть особливо ніжними і збережуть свій особливий смак. Також ми розповідали, як вдома приготувати апетитний майонез.