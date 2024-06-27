Ідеально до сніданку: рецепт слойок з персиком

Приготування цих слойок не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедроти: стиглі ягоди, запашні трави, лагідне сонце. Саме час зберегти тепло літніх днів у смачних заготовках, які зігріють душу в холодні зимові вечори.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматних слойок з персиком – простої, але неймовірно смачної страви, яка стане окрасою будь-якого чаювання.

Інгредієнти:

Листкове тісто – 500 г

Персики – 4 шт.

Цукор – 100 г (за смаком)

Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.

Кориця мелена – 1 ч. л. (за бажанням)

Жовток – 1 шт. (для змащування)

Приготування:

Підготуємо персики. Персики помиємо, видалимо кісточки та наріжемо скибочками. Готуємо начинку. У мисці змішаємо персики, цукор, крохмаль та корицю (за бажанням). Перемішаємо. Розігріємо духовку до 180°C. Розморозимо листкове тісто. Тісто розморозимо за кімнатної температури. Формуємо слойки. Тісто розкачаємо в пласт товщиною 5 мм. Розріжемо тісто на квадрати або прямокутники. Викладаємо начинку. На кожен квадрат або прямокутник тіста викладемо трохи персикової начинки. Загортаємо слойки. Загорнемо тісто так, щоб начинка була закрита. Краї тіста можна защипнути вилкою. Змащуємо слойки. Змастимо слойки жовтком, збитим з водою. Випікаємо слойки. Викладемо слойки на деко, застелене пергаментним папером. Випікаємо протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору. Подаємо слойки. Готові слойки охолодимо і подаємо до столу.

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