Ідеально до сніданку: рецепт слойок з персиком
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Приготування цих слойок не займе у вас багато часу.
Літо щедро дарує нам свої щедроти: стиглі ягоди, запашні трави, лагідне сонце. Саме час зберегти тепло літніх днів у смачних заготовках, які зігріють душу в холодні зимові вечори.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ароматних слойок з персиком – простої, але неймовірно смачної страви, яка стане окрасою будь-якого чаювання.
Інгредієнти:
- Листкове тісто – 500 г
- Персики – 4 шт.
- Цукор – 100 г (за смаком)
- Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.
- Кориця мелена – 1 ч. л. (за бажанням)
- Жовток – 1 шт. (для змащування)
Приготування:
- Підготуємо персики. Персики помиємо, видалимо кісточки та наріжемо скибочками.
- Готуємо начинку. У мисці змішаємо персики, цукор, крохмаль та корицю (за бажанням). Перемішаємо.
- Розігріємо духовку до 180°C.
- Розморозимо листкове тісто. Тісто розморозимо за кімнатної температури.
- Формуємо слойки. Тісто розкачаємо в пласт товщиною 5 мм. Розріжемо тісто на квадрати або прямокутники.
- Викладаємо начинку. На кожен квадрат або прямокутник тіста викладемо трохи персикової начинки.
- Загортаємо слойки. Загорнемо тісто так, щоб начинка була закрита. Краї тіста можна защипнути вилкою.
- Змащуємо слойки. Змастимо слойки жовтком, збитим з водою.
- Випікаємо слойки. Викладемо слойки на деко, застелене пергаментним папером. Випікаємо протягом 20-25 хвилин, до золотистого кольору.
- Подаємо слойки. Готові слойки охолодимо і подаємо до столу.
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