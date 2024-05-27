Смачні та прості слойки з куркою та грибами: ідеальна страва для будь-якого випадку
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Такі слойки стануть чудовим доповненням до чаю.
Шукаєте ідею для ситної та смачної страви, яка підкорить серця ваших близьких? Тоді цей рецепт пікантних слойок з куркою та грибами – саме те, що вам потрібно!
Чому цей рецепт особливий?
- Неповторний смак: поєднання ніжної курки, ароматних грибів та пікантної начинки створює справжню симфонію смаків, яка не залишить вас байдужими.
- Простота приготування: незважаючи на вишуканий смак, ця страва готується досить просто та швидко. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб порадувати себе та своїх близьких.
- Ситість: слоїки з куркою та грибами – це чудова ідея для обіду або вечері, адже вони не лише смачні, але й досить ситні.
Інгредієнти:
- Для тіста:
- 250 г борошна
- 125 г вершкового масла
- 1 яйце
- 1/2 ч. л. солі
- 2 ст. л. холодної води
- Для начинки:
- 400 г курячого філе
- 300 г печериць
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 2 ст. л. вершкового масла
- 2 ст. л. борошна
- 250 мл вершків
- 100 г твердого сиру
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Приготувати тісто: борошно просіяти, додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, та перетерти руками в крихту. Додати яйце, сіль та холодну воду, замісити тісто. Загорнути тісто в плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин.
- Приготувати начинку: курку нарізати кубиками, гриби – скибочками, цибулю – дрібно, часник – подрібнити.
- Розігріти вершкове масло на сковороді, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати часник та курку, обсмажити до золотистого кольору. Додати гриби, посолити, поперчити та тушкувати на повільному вогні протягом 10 хвилин.
- Додати борошно, добре перемішати та готувати протягом 1 хвилини. Влити вершки, довести до кипіння та тушкувати на повільному вогні протягом 5 хвилин, поки соус не загусне.
- Духовку розігріти до 180°C.
- Тісто розділити на 2 частини. Більшу частину тіста розкачати в пласт товщиною 3 мм і викласти у форму для випічки, формуючи бортики.
- Викласти начинку на тісто.
- З решти тіста зробити кришку, накрити нею начинку та змастити яйцем.
- Випікати протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору.
- За 10 хвилин до готовності посипати пиріг тертим сиром.
- Готовий пиріг трохи охолодити, нарізати на порційні шматки та подавати.
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