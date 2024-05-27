Смачні та прості слойки з куркою та грибами: ідеальна страва для будь-якого випадку

Такі слойки стануть чудовим доповненням до чаю.

Шукаєте ідею для ситної та смачної страви, яка підкорить серця ваших близьких? Тоді цей рецепт пікантних слойок з куркою та грибами – саме те, що вам потрібно!

Чому цей рецепт особливий?

Неповторний смак: поєднання ніжної курки, ароматних грибів та пікантної начинки створює справжню симфонію смаків, яка не залишить вас байдужими.

поєднання ніжної курки, ароматних грибів та пікантної начинки створює справжню симфонію смаків, яка не залишить вас байдужими. Простота приготування: незважаючи на вишуканий смак, ця страва готується досить просто та швидко. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб порадувати себе та своїх близьких.

незважаючи на вишуканий смак, ця страва готується досить просто та швидко. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб порадувати себе та своїх близьких. Ситість: слоїки з куркою та грибами – це чудова ідея для обіду або вечері, адже вони не лише смачні, але й досить ситні.

Інгредієнти:

Для тіста:

250 г борошна

125 г вершкового масла

1 яйце

1/2 ч. л. солі

2 ст. л. холодної води

Для начинки:

400 г курячого філе

300 г печериць

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 ст. л. вершкового масла

2 ст. л. борошна

250 мл вершків

100 г твердого сиру

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Приготувати тісто: борошно просіяти, додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, та перетерти руками в крихту. Додати яйце, сіль та холодну воду, замісити тісто. Загорнути тісто в плівку та поставити в холодильник на 30 хвилин. Приготувати начинку: курку нарізати кубиками, гриби – скибочками, цибулю – дрібно, часник – подрібнити. Розігріти вершкове масло на сковороді, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати часник та курку, обсмажити до золотистого кольору. Додати гриби, посолити, поперчити та тушкувати на повільному вогні протягом 10 хвилин. Додати борошно, добре перемішати та готувати протягом 1 хвилини. Влити вершки, довести до кипіння та тушкувати на повільному вогні протягом 5 хвилин, поки соус не загусне. Духовку розігріти до 180°C. Тісто розділити на 2 частини. Більшу частину тіста розкачати в пласт товщиною 3 мм і викласти у форму для випічки, формуючи бортики. Викласти начинку на тісто. З решти тіста зробити кришку, накрити нею начинку та змастити яйцем. Випікати протягом 30-40 хвилин, до золотистого кольору. За 10 хвилин до готовності посипати пиріг тертим сиром. Готовий пиріг трохи охолодити, нарізати на порційні шматки та подавати.

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