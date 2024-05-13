Такі готувала бабуся: рецепт слойок з яблучним джемом
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Ці слойки дуже просто та швидко готуються, а з'їдаються ще швидше.
Слойки з яблучним джемом — це класика домашньої випічки, яка ніколи не вийде з моди. Ці хрусткі, ароматні та неймовірно смачні ласощі стануть чудовим доповненням до чаю, кави або молока.
Приготувати слоїсті пироги з яблучним джемом зовсім не складно, адже для цього вам знадобляться лише доступні інгредієнти та трохи часу. Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але дуже смачними рецептами слойок з яблучним джемом, які допоможуть вам порадувати своїх близьких домашньою випічкою. Про це пише Shuba.
1. Слойки з яблучним джемом класичні: простота та елегантність
Інгредієнти:
- 500 г готового замороженого тіста для слойок
- 200 г яблучного джему
- 1 яйце
- 1 ст. л. молока
- Цукрова пудра для посипання (за бажанням)
Приготування:
- Тісто для слойок розморозити.
- Яблучний джем трохи підігріти, щоб він став більш рідким.
- Деко застелити пергаментним папером.
- Тісто розкачати в пласт товщиною 3-4 мм.
- Нарізати тісто на квадрати або прямокутники.
- На кожен квадрат або прямокутник тіста викласти трохи яблучного джему.
- Загорнути краї тіста так, щоб вийшли трикутники або конвертики.
- Збити яйце з молоком.
- Змастити слоїки яєчною сумішшю.
- Випікати слоїки в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки.
- Готові слоїки посипати цукровою пудрою (за бажанням).
Порада: До яблучного джему можна додати корицю, мускатний горіх або ванільний екстракт для більш насиченого аромату.
2. Слойки з яблучним джемом та горіхами: хрусткий та ароматний варіант
Інгредієнти:
- 500 г готового замороженого тіста для слойок
- 200 г яблучного джему
- 100 г волоських горіхів
- 1 яйце
- 1 ст. л. молока
- Цукрова пудра для посипання (за бажанням)
Приготування:
- Тісто для слойок розморозити.
- Яблучний джем трохи підігріти.
- Горіхи подрібнити ножем.
- Деко застелити пергаментним папером.
- Тісто розкачати в пласт товщиною 3-4 мм.
- Нарізати тісто на квадрати або прямокутники.
- На кожен квадрат або прямокутник тіста викласти трохи яблучного джему та посипати горіхами.
- Загорнути краї тіста так, щоб вийшли трикутники або конвертики.
- Збити яйце з молоком.
- Змастити слоїки яєчною сумішшю.
- Випікати слоїки в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки.
- Готові слоїки посипати цукровою пудрою (за бажанням).
Порада: Замість волоських горіхів можна використовувати інші горіхи або сухофрукти, наприклад, родзинки або курагу.
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