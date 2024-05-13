Такі готувала бабуся: рецепт слойок з яблучним джемом

Ці слойки дуже просто та швидко готуються, а з'їдаються ще швидше.

Слойки з яблучним джемом — це класика домашньої випічки, яка ніколи не вийде з моди. Ці хрусткі, ароматні та неймовірно смачні ласощі стануть чудовим доповненням до чаю, кави або молока.

Приготувати слоїсті пироги з яблучним джемом зовсім не складно, адже для цього вам знадобляться лише доступні інгредієнти та трохи часу. Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але дуже смачними рецептами слойок з яблучним джемом, які допоможуть вам порадувати своїх близьких домашньою випічкою. Про це пише Shuba.

1. Слойки з яблучним джемом класичні: простота та елегантність

Інгредієнти:

500 г готового замороженого тіста для слойок

200 г яблучного джему

1 яйце

1 ст. л. молока

Цукрова пудра для посипання (за бажанням)

Приготування:

Тісто для слойок розморозити. Яблучний джем трохи підігріти, щоб він став більш рідким. Деко застелити пергаментним папером. Тісто розкачати в пласт товщиною 3-4 мм. Нарізати тісто на квадрати або прямокутники. На кожен квадрат або прямокутник тіста викласти трохи яблучного джему. Загорнути краї тіста так, щоб вийшли трикутники або конвертики. Збити яйце з молоком. Змастити слоїки яєчною сумішшю. Випікати слоїки в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки. Готові слоїки посипати цукровою пудрою (за бажанням).

Порада: До яблучного джему можна додати корицю, мускатний горіх або ванільний екстракт для більш насиченого аромату.

2. Слойки з яблучним джемом та горіхами: хрусткий та ароматний варіант

Інгредієнти:

500 г готового замороженого тіста для слойок

200 г яблучного джему

100 г волоських горіхів

1 яйце

1 ст. л. молока

Цукрова пудра для посипання (за бажанням)

Приготування:

Тісто для слойок розморозити. Яблучний джем трохи підігріти. Горіхи подрібнити ножем. Деко застелити пергаментним папером. Тісто розкачати в пласт товщиною 3-4 мм. Нарізати тісто на квадрати або прямокутники. На кожен квадрат або прямокутник тіста викласти трохи яблучного джему та посипати горіхами. Загорнути краї тіста так, щоб вийшли трикутники або конвертики. Збити яйце з молоком. Змастити слоїки яєчною сумішшю. Випікати слоїки в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки. Готові слоїки посипати цукровою пудрою (за бажанням).

Порада: Замість волоських горіхів можна використовувати інші горіхи або сухофрукти, наприклад, родзинки або курагу.

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