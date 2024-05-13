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Такі готувала бабуся: рецепт слойок з яблучним джемом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці слойки стануть вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці слойки стануть вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці слойки дуже просто та швидко готуються, а з'їдаються ще швидше.

Слойки з яблучним джемом — це класика домашньої випічки, яка ніколи не вийде з моди. Ці хрусткі, ароматні та неймовірно смачні ласощі стануть чудовим доповненням до чаю, кави або молока.

Приготувати слоїсті пироги з яблучним джемом зовсім не складно, адже для цього вам знадобляться лише доступні інгредієнти та трохи часу. Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але дуже смачними рецептами слойок з яблучним джемом, які допоможуть вам порадувати своїх близьких домашньою випічкою. Про це пише Shuba.

1. Слойки з яблучним джемом класичні: простота та елегантність

Інгредієнти:

  • 500 г готового замороженого тіста для слойок
  • 200 г яблучного джему
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. молока
  • Цукрова пудра для посипання (за бажанням)

Приготування:

  1. Тісто для слойок розморозити.
  2. Яблучний джем трохи підігріти, щоб він став більш рідким.
  3. Деко застелити пергаментним папером.
  4. Тісто розкачати в пласт товщиною 3-4 мм.
  5. Нарізати тісто на квадрати або прямокутники.
  6. На кожен квадрат або прямокутник тіста викласти трохи яблучного джему.
  7. Загорнути краї тіста так, щоб вийшли трикутники або конвертики.
  8. Збити яйце з молоком.
  9. Змастити слоїки яєчною сумішшю.
  10. Випікати слоїки в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки.
  11. Готові слоїки посипати цукровою пудрою (за бажанням).

Порада: До яблучного джему можна додати корицю, мускатний горіх або ванільний екстракт для більш насиченого аромату.

2. Слойки з яблучним джемом та горіхами: хрусткий та ароматний варіант

Інгредієнти:

  • 500 г готового замороженого тіста для слойок
  • 200 г яблучного джему
  • 100 г волоських горіхів
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. молока
  • Цукрова пудра для посипання (за бажанням)

Приготування:

  1. Тісто для слойок розморозити.
  2. Яблучний джем трохи підігріти.
  3. Горіхи подрібнити ножем.
  4. Деко застелити пергаментним папером.
  5. Тісто розкачати в пласт товщиною 3-4 мм.
  6. Нарізати тісто на квадрати або прямокутники.
  7. На кожен квадрат або прямокутник тіста викласти трохи яблучного джему та посипати горіхами.
  8. Загорнути краї тіста так, щоб вийшли трикутники або конвертики.
  9. Збити яйце з молоком.
  10. Змастити слоїки яєчною сумішшю.
  11. Випікати слоїки в розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин, або до золотистої скоринки.
  12. Готові слоїки посипати цукровою пудрою (за бажанням).

Порада: Замість волоських горіхів можна використовувати інші горіхи або сухофрукти, наприклад, родзинки або курагу.

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#Рецепт #їжа-Телеграф