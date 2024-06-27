Идеально к завтраку: рецепт слоек с персиком

Приготовление этих слоечек не займет у вас много времени.

Лето щедро дарит нам свои щедроты: спелые ягоды, душистые травы, ласковое солнце. Самое время сохранить тепло летних дней во вкусных заготовках, которые согреют душу в холодные зимние вечера.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматных слоек с персиком – простого, но невероятно вкусного блюда, которое станет украшением любого чаепития.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 500 г

Персики – 4 шт.

Сахар – 100 г (по вкусу)

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Корица молотая – 1 ч. л. (по желанию)

Желток – 1 шт. (для смазывания)

Приготовление:

Подготовим персики. Персики помоем, удалим косточки и нарежем ломтиками. Готовим начинку. В миске смешаем персики, сахар, крахмал и корицу (по желанию). Перемешаем. Разогреем духовой шкаф до 180°C. Разморозим слоеное тесто. Тесто разморозим при комнатной температуре. Формируем слойки. Тесто раскатаем в пласт толщиной 5 мм. Разрежем тесто на квадраты или прямоугольники. Выкладываем начинку. На каждый квадрат или прямоугольник теста выложим немного персиковой начинки. Заворачиваем слойки. Завернем тесто так, чтобы начинка была закрыта. Края теста можно защипнуть вилкой. Смазываем слойки. Смазать слойки желтком, взбитым с водой. Выпекаем слойки. Выложим слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем в течение 20-25 минут до золотистого цвета. Подаем слойки. Готовые слойки охладим и подаем на стол.

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