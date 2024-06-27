Идеально к завтраку: рецепт слоек с персиком
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовление этих слоечек не займет у вас много времени.
Лето щедро дарит нам свои щедроты: спелые ягоды, душистые травы, ласковое солнце. Самое время сохранить тепло летних дней во вкусных заготовках, которые согреют душу в холодные зимние вечера.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом ароматных слоек с персиком – простого, но невероятно вкусного блюда, которое станет украшением любого чаепития.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 500 г
- Персики – 4 шт.
- Сахар – 100 г (по вкусу)
- Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
- Корица молотая – 1 ч. л. (по желанию)
- Желток – 1 шт. (для смазывания)
Приготовление:
- Подготовим персики. Персики помоем, удалим косточки и нарежем ломтиками.
- Готовим начинку. В миске смешаем персики, сахар, крахмал и корицу (по желанию). Перемешаем.
- Разогреем духовой шкаф до 180°C.
- Разморозим слоеное тесто. Тесто разморозим при комнатной температуре.
- Формируем слойки. Тесто раскатаем в пласт толщиной 5 мм. Разрежем тесто на квадраты или прямоугольники.
- Выкладываем начинку. На каждый квадрат или прямоугольник теста выложим немного персиковой начинки.
- Заворачиваем слойки. Завернем тесто так, чтобы начинка была закрыта. Края теста можно защипнуть вилкой.
- Смазываем слойки. Смазать слойки желтком, взбитым с водой.
- Выпекаем слойки. Выложим слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекаем в течение 20-25 минут до золотистого цвета.
- Подаем слойки. Готовые слойки охладим и подаем на стол.
Советуем обратить внимание на рецепт венского штруделя. Также мы делились рецептом замечательного сырника на шоколадном тесте.