Смак Італії: рецепт піцети з грибами та сиром на батоні за 5 хвилин

Приготування піцети не займе у вас багато часу.

Піца – це страва, яка не потребує представлення. Її люблять дорослі та діти, вона чудово підходить для сімейної вечері або дружніх посиденьок. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом піци з грибами та сиром – класики, яка завжди буде актуальною.

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно пшеничне – 250 г

Вода тепла (30-35°C) – 150 мл

Дріжджі сухі – 5 г

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Для начинки:

Печериці – 300 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 2 зубчики

Сир твердий – 200 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Орегано – 1 ч. л. (за бажанням)

Приготування:

1. Готуємо тісто. У мисці змішаємо теплу воду, цукор та дріжджі. Залишимо на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Додамо борошно, сіль та оливкову олію. Замісимо м'яке тісто, яке не липне до рук. Викладемо тісто в змащену олією миску, накриємо рушником і поставимо в тепле місце на 1 годину, щоб воно піднялося.

2. Готуємо начинку. Печериці помиємо, наріжемо скибочками. Цибулю очистимо, дрібно наріжемо. Часник подрібнимо ножем. На сковороді розігріємо оливкову олію, обсмажимо цибулю до прозорості. Додамо часник і обсмажимо ще 30 секунд. Додамо гриби, посолимо, поперчимо і обсмажимо до золотистого кольору.

3. Формуємо піцу. Тісто розділимо на дві частини. Одну частину тіста розкачаємо в коло товщиною 5-7 мм. Викладемо тісто на деко, застелене пергаментним папером. Змастимо тісто томатним соусом.

4. Додаємо начинку. Викладемо на тісто обсмажені гриби з цибулею. Зверху посиплемо тертим сиром. За бажанням, можна додати орегано.

5. Випікаємо піцу. Розігріємо духовку до 200°C. Випікаємо піцу протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору сиру.

6. Подаємо піцу. Готову піцу трохи охолодимо, наріжемо на порційні шматки і подаємо до столу.

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