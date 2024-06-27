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Вкус Италии: рецепт пиццы с грибами и сыром на батоне за 5 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Это блюдо станет вкусным и сытным перекусом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 27 июня 2024, 12:05
Это блюдо станет вкусным и сытным перекусом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление пиццы не займет у вас много времени.

Пицца – это блюдо, не требующее представления. Ее любят взрослые и дети, она отлично подходит для семейного ужина или дружеских посиделок. Сегодня мы поделимся с вами рецептом пиццы с грибами и сыром – классики, которая всегда будет актуальна.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука пшеничная – 250 г
  • Вода теплая (30-35°C) – 150 мл
  • Дрожжи сухие – 5 г
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.

Для начинки:

  • Шампиньоны – 300 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Сыр твердый – 200 г
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Орегано – 1 ч. л. (по желанию)

Приготовление:

1. Готовим тесто. В миске смешаем теплую воду, сахар и дрожжи. Оставим на 10 минут, чтобы дрожжи активировались. Добавим муку, соль и оливковое масло. Замесим мягкое тесто, которое не прилипнет к рукам. Выложим тесто в смазанную маслом миску, накроем полотенцем и поставим в теплое место на 1 час, чтобы оно поднялось.

2. Готовим начинку. Шампиньоны помоем, нарежем ломтиками. Лук очистим, мелко нарежем. Чеснок измельчим ножом. На сковороде разогреем оливковое масло, обжарим лук до прозрачности. Добавим чеснок и обжарим еще 30 секунд. Добавим грибы, посолим, поперчим и обжарим до золотистого цвета.

3. Формируем пиццу. Тесто разделим на две части. Одну часть теста раскатаем в круг толщиной 5-7 мм. Выложим тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазать тесто томатным соусом.

4. Добавляем начинку. Выложим на тесто обжаренные грибы с луком. Сверху посыплем тертым сыром. По желанию можно добавить орегано.

5. Выпекаем пиццу. Разогреем духовой шкаф до 200°C. Выпекаем пиццу в течение 15-20 минут до золотистого цвета сыра.

6. Подаем пиццу. Готовую пиццу чуть-чуть охладим, нарежем на порционные куски и подаем к столу.

А если хочется удивить близких – приготовьте пиццу с грушами и сыром бри. Также мы делились рецептом вкуснейшего салата с мясом.

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