Піца в чашці: швидкий та простий рецепт для лінивих

Ця страва займе не більше пари хвилин і стане чудовими варіантом сніданку.

Хто з нас не любить піцу? Ця ароматна італійська страва підкорила серця людей у всьому світі. Але що робити, коли хочеться піци, а часу на приготування тіста немає? Не впадати у відчай! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом "лінивої піци" в чашці, яка готується за лічені хвилини. Про це пише Обозреватель.

Інгредієнти:

2 скибочки хліба для тостів

2 ст. л. томатного соусу

100 г тертого сиру (моцарелла, чеддер)

Ваші улюблені начинки (ковбаса, бекон, овочі, оливки)

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготуйте основу: розігрійте духовку до 180°C. Візьміть дві скибочки хліба для тостів і обріжте краї, щоб вони помістилися в чашку. Викладіть хліб у дві окремі чашки. Додайте томатний соус: рівномірно розподіліть томатний соус по хлібу. Посипте сиром: щедро посипте хліб тертим сиром. Додайте начинку: розкладіть на піці свої улюблені начинки: ковбасу, бекон, овочі, оливки. Випічка: випікайте піцу в чашках протягом 10-15 хвилин, до розплавлення сиру та золотистого кольору. Подавайте: дайте піці трохи охолонути, потім посипте сіллю, перцем за смаком і насолоджуйтесь!

А якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте піцу з грушами та сиром брі. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з м’ясом.