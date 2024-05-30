Піца в чашці: швидкий та простий рецепт для лінивих
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ця страва займе не більше пари хвилин і стане чудовими варіантом сніданку.
Хто з нас не любить піцу? Ця ароматна італійська страва підкорила серця людей у всьому світі. Але що робити, коли хочеться піци, а часу на приготування тіста немає? Не впадати у відчай! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом "лінивої піци" в чашці, яка готується за лічені хвилини. Про це пише Обозреватель.
Інгредієнти:
- 2 скибочки хліба для тостів
- 2 ст. л. томатного соусу
- 100 г тертого сиру (моцарелла, чеддер)
- Ваші улюблені начинки (ковбаса, бекон, овочі, оливки)
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Підготуйте основу: розігрійте духовку до 180°C. Візьміть дві скибочки хліба для тостів і обріжте краї, щоб вони помістилися в чашку. Викладіть хліб у дві окремі чашки.
- Додайте томатний соус: рівномірно розподіліть томатний соус по хлібу.
- Посипте сиром: щедро посипте хліб тертим сиром.
- Додайте начинку: розкладіть на піці свої улюблені начинки: ковбасу, бекон, овочі, оливки.
- Випічка: випікайте піцу в чашках протягом 10-15 хвилин, до розплавлення сиру та золотистого кольору.
- Подавайте: дайте піці трохи охолонути, потім посипте сіллю, перцем за смаком і насолоджуйтесь!
А якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте піцу з грушами та сиром брі. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з м’ясом.