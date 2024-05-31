Рус

Піца на сковороді: смачний обід за 10 хвилин, з яким ви забудете про духовку і тісто

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ця піца підкорить будь-якого гурмана (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 31 травня 2024, 14:10
Ця піца підкорить будь-якого гурмана (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви не маєте часу, але піци дуже хочеться — приготуйте піцу на сковороді.

Хто з нас не мріє про ароматну, рум'яну піцу, посипану сиром та улюбленими начинками? Проте, не завжди є час або можливість пекти піцу в духовці. Не біда! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом піци на сковороді, яка готується за лічені хвилини.

Інгредієнти:

  • 150 г готового тіста для піци
  • 100 г томатного соусу
  • 150 г моцарелли
  • 100 г ковбаси або шинки
  • 1 цибулина
  • 1 болгарський перець
  • 1 гриб
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець за смаком

Приготування:

  1. Підготуйте тісто: розкачайте тісто для піци в коло, злегка посипавши борошном.
  2. Підготуйте начинку: наріжте ковбасу, цибулю, болгарський перець та гриби.
  3. Сформуйте піцу: на сковороді з розігрітою оливковою олією розкладіть тісто. Змастіть тісто томатним соусом, посоліть і поперчіть. Додайте начинку: ковбасу, цибулю, болгарський перець та гриби. Посипте піцу тертою моцареллою.
  4. Запікайте піцу: накрийте сковороду кришкою і запікайте піцу на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, доки сир не розплавиться, а тісто не стане рум'яним.
  5. Подавайте страву: готову піцу зніміть з вогню, дайте їй трохи охолонути, потім наріжте на порційні шматки і подавайте до столу.

А якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте піцу з грушами та сиром брі. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з м’ясом.

Теги:
#Рецепт #Піца #їжа-Телеграф