Піца на сковороді: смачний обід за 10 хвилин, з яким ви забудете про духовку і тісто

Якщо ви не маєте часу, але піци дуже хочеться — приготуйте піцу на сковороді.

Хто з нас не мріє про ароматну, рум'яну піцу, посипану сиром та улюбленими начинками? Проте, не завжди є час або можливість пекти піцу в духовці. Не біда! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом піци на сковороді, яка готується за лічені хвилини.

Інгредієнти:

150 г готового тіста для піци

100 г томатного соусу

150 г моцарелли

100 г ковбаси або шинки

1 цибулина

1 болгарський перець

1 гриб

Оливкова олія

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготуйте тісто: розкачайте тісто для піци в коло, злегка посипавши борошном. Підготуйте начинку: наріжте ковбасу, цибулю, болгарський перець та гриби. Сформуйте піцу: на сковороді з розігрітою оливковою олією розкладіть тісто. Змастіть тісто томатним соусом, посоліть і поперчіть. Додайте начинку: ковбасу, цибулю, болгарський перець та гриби. Посипте піцу тертою моцареллою. Запікайте піцу: накрийте сковороду кришкою і запікайте піцу на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, доки сир не розплавиться, а тісто не стане рум'яним. Подавайте страву: готову піцу зніміть з вогню, дайте їй трохи охолонути, потім наріжте на порційні шматки і подавайте до столу.

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