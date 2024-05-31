Піца на сковороді: смачний обід за 10 хвилин, з яким ви забудете про духовку і тісто
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Якщо ви не маєте часу, але піци дуже хочеться — приготуйте піцу на сковороді.
Хто з нас не мріє про ароматну, рум'яну піцу, посипану сиром та улюбленими начинками? Проте, не завжди є час або можливість пекти піцу в духовці. Не біда! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом піци на сковороді, яка готується за лічені хвилини.
Інгредієнти:
- 150 г готового тіста для піци
- 100 г томатного соусу
- 150 г моцарелли
- 100 г ковбаси або шинки
- 1 цибулина
- 1 болгарський перець
- 1 гриб
- Оливкова олія
- Сіль, перець за смаком
Приготування:
- Підготуйте тісто: розкачайте тісто для піци в коло, злегка посипавши борошном.
- Підготуйте начинку: наріжте ковбасу, цибулю, болгарський перець та гриби.
- Сформуйте піцу: на сковороді з розігрітою оливковою олією розкладіть тісто. Змастіть тісто томатним соусом, посоліть і поперчіть. Додайте начинку: ковбасу, цибулю, болгарський перець та гриби. Посипте піцу тертою моцареллою.
- Запікайте піцу: накрийте сковороду кришкою і запікайте піцу на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, доки сир не розплавиться, а тісто не стане рум'яним.
- Подавайте страву: готову піцу зніміть з вогню, дайте їй трохи охолонути, потім наріжте на порційні шматки і подавайте до столу.
А якщо хочеться здивувати близьких — приготуйте піцу з грушами та сиром брі. Також ми ділились рецептом дуже смачного салату з м’ясом.