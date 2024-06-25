Ароматний смак Карпат: рецепт супу з білих грибів

Якщо ви хочете приготувати щось дуже смачне та ароматне - пропонуємо рецепт супу з білих грибів.

Осінь щедро дарує нам свої щедрі дари, а серед них – ароматні та ситні білі гриби. Їх можна використовувати для приготування різноманітних страв, але одним з найулюбленіших є безсумнівно суп з білих грибів. Також, пропонуємо рецепт курячої юшки з локшиною.

Цей суп не лише смачний, але й дуже корисний, адже білі гриби багаті на вітаміни, мінерали та білок.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування цього ароматного та ситного супу, який стане окрасою вашого обіду або вечері. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

500 г білих грибів

2 цибулини

2 моркви

3-4 картоплини

1 лавровий лист

3-4 горошини чорного перцю

Сіль та перець за смаком

2 л води

Зелень (петрушка, кріп)

Сметана (за бажанням)

Покрокова інструкція:

Підготуємо гриби. Ретельно переберіть білі гриби, очистіть їх від бруду та черв'яків. Великі гриби наріжте кубиками, а дрібні можна залишити цілими. Обсмажимо овочі. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на вершковому або рослинному маслі до золотистого кольору. Додайте до цибулі терту моркву і обсмажте ще 5-7 хвилин. Додамо гриби. До обсмажених овочів додайте гриби і обсмажте їх протягом 10-15 хвилин, помішуючи. Відваримо суп. Залийте гриби з овочами водою, додайте лавровий лист, чорний перець, сіль та перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть протягом 20-25 хвилин. Додамо картоплю. Картоплю наріжте кубиками і додайте до супу. Варіть ще 10-15 хвилин, до готовності картоплі. Додамо зелень. За кілька хвилин до готовності супу додайте подрібнену зелень петрушки та кропу. Подаємо суп. Готовий суп з білих грибів подавайте гарячим, зі сметаною (за бажанням).

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