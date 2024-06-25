Ароматний смак Карпат: рецепт супу з білих грибів
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Якщо ви хочете приготувати щось дуже смачне та ароматне - пропонуємо рецепт супу з білих грибів.
Осінь щедро дарує нам свої щедрі дари, а серед них – ароматні та ситні білі гриби. Їх можна використовувати для приготування різноманітних страв, але одним з найулюбленіших є безсумнівно суп з білих грибів. Також, пропонуємо рецепт курячої юшки з локшиною.
Цей суп не лише смачний, але й дуже корисний, адже білі гриби багаті на вітаміни, мінерали та білок.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування цього ароматного та ситного супу, який стане окрасою вашого обіду або вечері. Про це пише Уніан.
Інгредієнти:
- 500 г білих грибів
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 3-4 картоплини
- 1 лавровий лист
- 3-4 горошини чорного перцю
- Сіль та перець за смаком
- 2 л води
- Зелень (петрушка, кріп)
- Сметана (за бажанням)
Покрокова інструкція:
- Підготуємо гриби. Ретельно переберіть білі гриби, очистіть їх від бруду та черв'яків. Великі гриби наріжте кубиками, а дрібні можна залишити цілими.
- Обсмажимо овочі. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на вершковому або рослинному маслі до золотистого кольору. Додайте до цибулі терту моркву і обсмажте ще 5-7 хвилин.
- Додамо гриби. До обсмажених овочів додайте гриби і обсмажте їх протягом 10-15 хвилин, помішуючи.
- Відваримо суп. Залийте гриби з овочами водою, додайте лавровий лист, чорний перець, сіль та перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть протягом 20-25 хвилин.
- Додамо картоплю. Картоплю наріжте кубиками і додайте до супу. Варіть ще 10-15 хвилин, до готовності картоплі.
- Додамо зелень. За кілька хвилин до готовності супу додайте подрібнену зелень петрушки та кропу.
- Подаємо суп. Готовий суп з білих грибів подавайте гарячим, зі сметаною (за бажанням).
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