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Ароматний смак Карпат: рецепт супу з білих грибів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей суп стане коронною стравою на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей суп стане коронною стравою на вашому столі (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете приготувати щось дуже смачне та ароматне - пропонуємо рецепт супу з білих грибів.

Осінь щедро дарує нам свої щедрі дари, а серед них – ароматні та ситні білі гриби. Їх можна використовувати для приготування різноманітних страв, але одним з найулюбленіших є безсумнівно суп з білих грибів. Також, пропонуємо рецепт курячої юшки з локшиною.

Цей суп не лише смачний, але й дуже корисний, адже білі гриби багаті на вітаміни, мінерали та білок.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування цього ароматного та ситного супу, який стане окрасою вашого обіду або вечері. Про це пише Уніан.

Інгредієнти:

  • 500 г білих грибів
  • 2 цибулини
  • 2 моркви
  • 3-4 картоплини
  • 1 лавровий лист
  • 3-4 горошини чорного перцю
  • Сіль та перець за смаком
  • 2 л води
  • Зелень (петрушка, кріп)
  • Сметана (за бажанням)

Покрокова інструкція:

  1. Підготуємо гриби. Ретельно переберіть білі гриби, очистіть їх від бруду та черв'яків. Великі гриби наріжте кубиками, а дрібні можна залишити цілими.
  2. Обсмажимо овочі. Цибулю дрібно наріжте і обсмажте на вершковому або рослинному маслі до золотистого кольору. Додайте до цибулі терту моркву і обсмажте ще 5-7 хвилин.
  3. Додамо гриби. До обсмажених овочів додайте гриби і обсмажте їх протягом 10-15 хвилин, помішуючи.
  4. Відваримо суп. Залийте гриби з овочами водою, додайте лавровий лист, чорний перець, сіль та перець за смаком. Доведіть до кипіння і варіть протягом 20-25 хвилин.
  5. Додамо картоплю. Картоплю наріжте кубиками і додайте до супу. Варіть ще 10-15 хвилин, до готовності картоплі.
  6. Додамо зелень. За кілька хвилин до готовності супу додайте подрібнену зелень петрушки та кропу.
  7. Подаємо суп. Готовий суп з білих грибів подавайте гарячим, зі сметаною (за бажанням).

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#Рецепт #Суп #їжа-Телеграф