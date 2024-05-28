Ідеально для веганів: рецепт супу з сочевиці
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Сочевичний суп може чудово доповнити раціон вегана.
Сочевичний суп – це не лише ситна та корисна страва, але й справжнє джерело кулінарного натхнення. З нього можна приготувати безліч апетитних та ароматних варіантів, які зігріють вас у холодний день та подарують відчуття затишку. Також, пропонуємо рецепт огіркового супу.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом сочевичного супу з куркою, який наповнить ваш дім ароматом тепла та спецій, а також порадує вас своїм насиченим смаком.
Інгредієнти:
- 200 г сочевиці (червоної або зеленої)
- 300 г курячого філе
- 1 цибулина
- 1 морква
- 2 стебла селери
- 2 зубчики часнику
- 1 л курячого бульйону
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. кмину
- 1/4 ч. л. куркуми
- 1 лавровий лист
- 1/2 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 пучок свіжої петрушки
- 1 пучок свіжого кропу
Приготування:
- Підготовка сочевиці: Промийте сочевицю під проточною водою. Якщо ви використовуєте червону сочевицю, замочувати її не потрібно.
- Підготовка курки: Наріжте куряче філе кубиками.
- Обсмажування овочів: Дрібно наріжте цибулю, моркву та селеру. Розігрійте оливкову олію в каструлі й обсмажуйте овочі протягом 5-7 хвилин до м'якості.
- Додавання спецій: Додайте до овочів паприку, кмин, куркуму, лавровий лист, сіль та перець. Перемішайте й обсмажте протягом 1 хвилини.
- Сочевиця та бульйон: Додайте до овочів сочевицю та залийте курячим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою й варіть протягом 20-30 хвилин, або доки сочевиця не стане м'якою.
- Додавання курки: Додайте до варива курку й варіть ще 10-15 хвилин.
- Подрібнення: Зніміть з вогню й подрібніть частину супу за допомогою блендера. Це додасть йому кремову консистенцію.
- Зелень: Дрібно порубайте петрушку та кріп.
- Подача: Розлийте суп по тарілках, посипте зеленню й подавайте гарячим.
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