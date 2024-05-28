Ідеально для веганів: рецепт супу з сочевиці

Сочевичний суп може чудово доповнити раціон вегана.

Сочевичний суп – це не лише ситна та корисна страва, але й справжнє джерело кулінарного натхнення. З нього можна приготувати безліч апетитних та ароматних варіантів, які зігріють вас у холодний день та подарують відчуття затишку. Також, пропонуємо рецепт огіркового супу.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом сочевичного супу з куркою, який наповнить ваш дім ароматом тепла та спецій, а також порадує вас своїм насиченим смаком.

Інгредієнти:

200 г сочевиці (червоної або зеленої)

300 г курячого філе

1 цибулина

1 морква

2 стебла селери

2 зубчики часнику

1 л курячого бульйону

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. кмину

1/4 ч. л. куркуми

1 лавровий лист

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного меленого перцю

1 пучок свіжої петрушки

1 пучок свіжого кропу

Приготування:

Підготовка сочевиці: Промийте сочевицю під проточною водою. Якщо ви використовуєте червону сочевицю, замочувати її не потрібно. Підготовка курки: Наріжте куряче філе кубиками. Обсмажування овочів: Дрібно наріжте цибулю, моркву та селеру. Розігрійте оливкову олію в каструлі й обсмажуйте овочі протягом 5-7 хвилин до м'якості. Додавання спецій: Додайте до овочів паприку, кмин, куркуму, лавровий лист, сіль та перець. Перемішайте й обсмажте протягом 1 хвилини. Сочевиця та бульйон: Додайте до овочів сочевицю та залийте курячим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою й варіть протягом 20-30 хвилин, або доки сочевиця не стане м'якою. Додавання курки: Додайте до варива курку й варіть ще 10-15 хвилин. Подрібнення: Зніміть з вогню й подрібніть частину супу за допомогою блендера. Це додасть йому кремову консистенцію. Зелень: Дрібно порубайте петрушку та кріп. Подача: Розлийте суп по тарілках, посипте зеленню й подавайте гарячим.

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