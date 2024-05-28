Рус

Ідеально для веганів: рецепт супу з сочевиці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Суп з сочевиці стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ)
Суп з сочевиці стане вашою улюбленою стравою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Сочевичний суп може чудово доповнити раціон вегана.

Сочевичний суп – це не лише ситна та корисна страва, але й справжнє джерело кулінарного натхнення. З нього можна приготувати безліч апетитних та ароматних варіантів, які зігріють вас у холодний день та подарують відчуття затишку. Також, пропонуємо рецепт огіркового супу.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом сочевичного супу з куркою, який наповнить ваш дім ароматом тепла та спецій, а також порадує вас своїм насиченим смаком.

Інгредієнти:

  • 200 г сочевиці (червоної або зеленої)
  • 300 г курячого філе
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 2 стебла селери
  • 2 зубчики часнику
  • 1 л курячого бульйону
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. кмину
  • 1/4 ч. л. куркуми
  • 1 лавровий лист
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1/4 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1 пучок свіжої петрушки
  • 1 пучок свіжого кропу

Приготування:

  1. Підготовка сочевиці: Промийте сочевицю під проточною водою. Якщо ви використовуєте червону сочевицю, замочувати її не потрібно.
  2. Підготовка курки: Наріжте куряче філе кубиками.
  3. Обсмажування овочів: Дрібно наріжте цибулю, моркву та селеру. Розігрійте оливкову олію в каструлі й обсмажуйте овочі протягом 5-7 хвилин до м'якості.
  4. Додавання спецій: Додайте до овочів паприку, кмин, куркуму, лавровий лист, сіль та перець. Перемішайте й обсмажте протягом 1 хвилини.
  5. Сочевиця та бульйон: Додайте до овочів сочевицю та залийте курячим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою й варіть протягом 20-30 хвилин, або доки сочевиця не стане м'якою.
  6. Додавання курки: Додайте до варива курку й варіть ще 10-15 хвилин.
  7. Подрібнення: Зніміть з вогню й подрібніть частину супу за допомогою блендера. Це додасть йому кремову консистенцію.
  8. Зелень: Дрібно порубайте петрушку та кріп.
  9. Подача: Розлийте суп по тарілках, посипте зеленню й подавайте гарячим.

Також ми розповідали, як на десерт смачно запекти яблука. Також, пропонуємо рецепт літнього латвійського супу.

Теги:
#Рецепт #Суп #їжа-Телеграф