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Ароматный вкус Карпат: рецепт супа из белых грибов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот суп станет коронным блюдом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ)
Этот суп станет коронным блюдом на вашем столе (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите приготовить что-то вкусное и ароматное – предлагаем рецепт супа из белых грибов.

Осень щедро дарит нам свои щедрые дары, а среди них – ароматные и сытные белые грибы. Их можно использовать для приготовления разнообразных блюд, но одним из любимых является несомненно суп из белых грибов. Также, предлагаем рецепт куриной ухи с лапшой.

Этот суп не только вкусен, но и очень полезен, ведь белые грибы богаты витаминами, минералами и белоком.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления этого ароматного и сытного супа, который станет украшением вашего обеда или ужина. Об этом пишет Униан.

Ингредиенты:

  • 500 г белых грибов
  • 2 луковицы
  • 2 моркови
  • 3-4 картофелины
  • 1 лавровый лист
  • 3-4 горошины черного перца
  • Соль и перец по вкусу
  • 2 л воды
  • Зелень (петрушка, укроп)
  • Сметана (по желанию)

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовим грибы. Тщательно переберите белые грибы, очистите их от грязи и червей. Большие грибы нарежьте кубиками, а мелкие можно оставить целиком.
  2. Обжарим овощи. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сливочном или растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку тертую морковь и обжарьте еще 5-7 минут.
  3. Добавим грибы. К обжаренным овощам добавьте грибы и обжарьте их в течение 10-15 минут, помешивая.
  4. Отварим суп. Залейте грибы с овощами водой, добавьте лавровый лист, чёрный перец, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите в течение 20-25 минут.
  5. Добавим картофель. Картошку нарежьте кубиками и добавьте в суп. Варите еще 10-15 минут до готовности картофеля.
  6. Добавим зелень. За несколько минут до готовности супа добавьте измельченную зелень петрушки и укропа.
  7. Подаем суп. Готовый суп из белых грибов подавайте горячим, со сметаной (по желанию).

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