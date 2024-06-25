Ароматный вкус Карпат: рецепт супа из белых грибов

Если вы хотите приготовить что-то вкусное и ароматное – предлагаем рецепт супа из белых грибов.

Осень щедро дарит нам свои щедрые дары, а среди них – ароматные и сытные белые грибы. Их можно использовать для приготовления разнообразных блюд, но одним из любимых является несомненно суп из белых грибов. Также, предлагаем рецепт куриной ухи с лапшой.

Этот суп не только вкусен, но и очень полезен, ведь белые грибы богаты витаминами, минералами и белоком.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом приготовления этого ароматного и сытного супа, который станет украшением вашего обеда или ужина. Об этом пишет Униан.

Ингредиенты:

500 г белых грибов

2 луковицы

2 моркови

3-4 картофелины

1 лавровый лист

3-4 горошины черного перца

Соль и перец по вкусу

2 л воды

Зелень (петрушка, укроп)

Сметана (по желанию)

Пошаговая инструкция:

Подготовим грибы. Тщательно переберите белые грибы, очистите их от грязи и червей. Большие грибы нарежьте кубиками, а мелкие можно оставить целиком. Обжарим овощи. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте на сливочном или растительном масле до золотистого цвета. Добавьте к луку тертую морковь и обжарьте еще 5-7 минут. Добавим грибы. К обжаренным овощам добавьте грибы и обжарьте их в течение 10-15 минут, помешивая. Отварим суп. Залейте грибы с овощами водой, добавьте лавровый лист, чёрный перец, соль и перец по вкусу. Доведите до кипения и варите в течение 20-25 минут. Добавим картофель. Картошку нарежьте кубиками и добавьте в суп. Варите еще 10-15 минут до готовности картофеля. Добавим зелень. За несколько минут до готовности супа добавьте измельченную зелень петрушки и укропа. Подаем суп. Готовый суп из белых грибов подавайте горячим, со сметаной (по желанию).

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