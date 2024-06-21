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Куряча юшка з локшиною: ситний та ароматний обід за 15 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Цей суп стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 21 червня 2024, 09:42
Цей суп стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього супу не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіжу курку, з якої можна приготувати безліч смачних та ситних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати юшку з локшиною, яка зігріє вас у холодний день та наповнить ваш дім затишним ароматом.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Також, пропонуємо рецепт рибної солянки.

Такий суп — це не лише смачна, але й корисна страва. Куряче м'ясо багате на білок, вітаміни та мінерали, а локшина робить юшку ситною та поживною.

Інгредієнти:

  • 1 курка (приблизно 1,5 кг)
  • 2 л води
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 1 корінь селери
  • 1 лавровий лист
  • 5 горошин чорного перцю
  • Сіль за смаком
  • 100 г яєчної локшини
  • Зелень петрушки (для подачі)

Приготування:

  1. Курку добре помийте та розріжте на шматки.
  2. Цибулю, моркву та селеру очистіть та наріжте шматочками.
  3. У каструлю з водою покладіть курку, овочі, лавровий лист, чорний перець та сіль. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть протягом 1 години.
  4. Зніміть з вогню та дістаньте з бульйону курку та овочі.
  5. Бульйон процідіть.
  6. Курку відокремте від кісток і м'ясо наріжте шматочками.
  7. У киплячий бульйон додайте локшину і варіть протягом 5 хвилин.
  8. Додайте м'ясо курки та варіть ще 2-3 хвилини.
  9. Розлийте юшку по тарілках і прикрасьте зеленню петрушки.

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