Куряча юшка з локшиною: ситний та ароматний обід за 15 хвилин

Приготування цього супу не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіжу курку, з якої можна приготувати безліч смачних та ситних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати юшку з локшиною, яка зігріє вас у холодний день та наповнить ваш дім затишним ароматом.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Також, пропонуємо рецепт рибної солянки.

Такий суп — це не лише смачна, але й корисна страва. Куряче м'ясо багате на білок, вітаміни та мінерали, а локшина робить юшку ситною та поживною.

Інгредієнти:

1 курка (приблизно 1,5 кг)

2 л води

1 цибулина

1 морква

1 корінь селери

1 лавровий лист

5 горошин чорного перцю

Сіль за смаком

100 г яєчної локшини

Зелень петрушки (для подачі)

Приготування:

Курку добре помийте та розріжте на шматки. Цибулю, моркву та селеру очистіть та наріжте шматочками. У каструлю з водою покладіть курку, овочі, лавровий лист, чорний перець та сіль. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть протягом 1 години. Зніміть з вогню та дістаньте з бульйону курку та овочі. Бульйон процідіть. Курку відокремте від кісток і м'ясо наріжте шматочками. У киплячий бульйон додайте локшину і варіть протягом 5 хвилин. Додайте м'ясо курки та варіть ще 2-3 хвилини. Розлийте юшку по тарілках і прикрасьте зеленню петрушки.

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