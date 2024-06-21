Куряча юшка з локшиною: ситний та ароматний обід за 15 хвилин
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Приготування цього супу не займе у вас багато часу.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — свіжу курку, з якої можна приготувати безліч смачних та ситних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам скуштувати юшку з локшиною, яка зігріє вас у холодний день та наповнить ваш дім затишним ароматом.
Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Також, пропонуємо рецепт рибної солянки.
Такий суп — це не лише смачна, але й корисна страва. Куряче м'ясо багате на білок, вітаміни та мінерали, а локшина робить юшку ситною та поживною.
Інгредієнти:
- 1 курка (приблизно 1,5 кг)
- 2 л води
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 корінь селери
- 1 лавровий лист
- 5 горошин чорного перцю
- Сіль за смаком
- 100 г яєчної локшини
- Зелень петрушки (для подачі)
Приготування:
- Курку добре помийте та розріжте на шматки.
- Цибулю, моркву та селеру очистіть та наріжте шматочками.
- У каструлю з водою покладіть курку, овочі, лавровий лист, чорний перець та сіль. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть протягом 1 години.
- Зніміть з вогню та дістаньте з бульйону курку та овочі.
- Бульйон процідіть.
- Курку відокремте від кісток і м'ясо наріжте шматочками.
- У киплячий бульйон додайте локшину і варіть протягом 5 хвилин.
- Додайте м'ясо курки та варіть ще 2-3 хвилини.
- Розлийте юшку по тарілках і прикрасьте зеленню петрушки.
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