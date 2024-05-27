Охолодження в спеку: рецепт освіжаючого холодного огіркового супу

Ця страва вгамовує спрагу і голод та чудово освіжає.

Влітку, коли спека огортає місто, а сонце пече безжально, так хочеться чогось легкого, освіжаючого та апетитного. Саме таким є холодний огірковий суп – страва, яка не лише втамує спрагу та голод, але й подарує заряд бадьорості та гарного настрою. Також, пропонуємо рецепт окрошки.

Чому цей рецепт особливий?

Простота приготування: холодний огірковий суп готується дуже швидко та просто. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб приготувати цю чудову страву.

холодний огірковий суп готується дуже швидко та просто. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб приготувати цю чудову страву. Доступність інгредієнтів: для приготування холодного огіркового супу потрібні прості та доступні інгредієнти, які можна легко знайти в будь-якому магазині.

для приготування холодного огіркового супу потрібні прості та доступні інгредієнти, які можна легко знайти в будь-якому магазині. Корисність: огірки багаті на вітаміни та мікроелементи, які необхідні для нашого організму. Крім того, холодний суп – це чудовий спосіб насититися та не переїсти, адже він є досить легким.

Інгредієнти:

500 г огірків

1 л кефіру або йогурту

1 пучок зелені цибулі

1 пучок кропу

1 зубчик часнику

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Огірки помити, очистити від шкірки та нарізати кубиками. Зелену цибулю та кріп подрібнити. Часник подрібнити за допомогою преса. Змішати в блендері огірки, кефір або йогурт, зелений лук, кріп, часник, сіль та перець. Збити до отримання однорідної маси. Поставити суп у холодильник на 30 хвилин, щоб він охолов. Подавати суп холодним, прикрасивши свіжою зеленню.

Порада:

Ви можете додати до супу інші овочі, такі як помідори, болгарський перець або авокадо. Також можна зробити суп більш пікантним, додавши трохи чилі перцю або гострого соусу.

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