Просто складіть все в духовку: нереально смачна "лінива" вечеря з кабачків та жмені сиру
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Страва виходить апетитною і дуже смачною
Ми розповідали, як смачно посмажити кабачки в сирному клярі. Однак часто буває, що ні сил, ні часу займатись приготуванням немає, а вечеря потрібна.
На цей випадок вам згодиться рецепт простої кабачкової запіканки. Вона проста, смачна і швидка. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.
Інгредієнти:
- 2 кабачки або цукіні
- сіль та перець до смаку
- 150 г панірувальних сухарів
- 100 г тертого пармезану
- олія
- 150 г шинки
- 100 г твердого сиру
Спосіб приготування:
- Кабачки або цукіні наріжте кружечками товщиною близько 1 см. Посоліть, поперчіть та посипте панірувальними сухарями та тертим пармезаном. Перемішайте, щоб овочі були рівномірно покриті сумішшю.
- Деко змастіть олією. Викладіть половину кабачків/цукіні та посипте їх зверху пармезаном.
- Додайте нарізану шинку та тертий сир. Викладіть решту кабачків/цукіні.
- Посипте запіканку панірувальними сухарями з пармезаном, що залишилися, і злегка скропіть олією. Випікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин, до золотистої скоринки.
Подавайте запіканку гарячою як самостійну страву або з салатом. Ми саме ділились вдалим рецептом.