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Просто складіть все в духовку: нереально смачна "лінива" вечеря з кабачків та жмені сиру

Автор
Марія Дума Марія Дума
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На цей рецепт ви потратите буквально кілька хвилин
На цей рецепт ви потратите буквально кілька хвилин. Фото shuba.life

Страва виходить апетитною і дуже смачною

Ми розповідали, як смачно посмажити кабачки в сирному клярі. Однак часто буває, що ні сил, ні часу займатись приготуванням немає, а вечеря потрібна.

На цей випадок вам згодиться рецепт простої кабачкової запіканки. Вона проста, смачна і швидка. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки або цукіні
  • сіль та перець до смаку
  • 150 г панірувальних сухарів
  • 100 г тертого пармезану
  • олія
  • 150 г шинки
  • 100 г твердого сиру

Спосіб приготування:

  1. Кабачки або цукіні наріжте кружечками товщиною близько 1 см. Посоліть, поперчіть та посипте панірувальними сухарями та тертим пармезаном. Перемішайте, щоб овочі були рівномірно покриті сумішшю.
  2. Деко змастіть олією. Викладіть половину кабачків/цукіні та посипте їх зверху пармезаном.
  3. Додайте нарізану шинку та тертий сир. Викладіть решту кабачків/цукіні.
  4. Посипте запіканку панірувальними сухарями з пармезаном, що залишилися, і злегка скропіть олією. Випікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин, до золотистої скоринки.

Подавайте запіканку гарячою як самостійну страву або з салатом. Ми саме ділились вдалим рецептом.

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#Рецепт #Кабачки #Запіканка