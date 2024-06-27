Просто складіть все в духовку: нереально смачна "лінива" вечеря з кабачків та жмені сиру

Страва виходить апетитною і дуже смачною

Ми розповідали, як смачно посмажити кабачки в сирному клярі. Однак часто буває, що ні сил, ні часу займатись приготуванням немає, а вечеря потрібна.

На цей випадок вам згодиться рецепт простої кабачкової запіканки. Вона проста, смачна і швидка. Рецептом поділилась кулінарна блогерка Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

2 кабачки або цукіні

сіль та перець до смаку

150 г панірувальних сухарів

100 г тертого пармезану

олія

150 г шинки

100 г твердого сиру

Спосіб приготування:

Кабачки або цукіні наріжте кружечками товщиною близько 1 см. Посоліть, поперчіть та посипте панірувальними сухарями та тертим пармезаном. Перемішайте, щоб овочі були рівномірно покриті сумішшю. Деко змастіть олією. Викладіть половину кабачків/цукіні та посипте їх зверху пармезаном. Додайте нарізану шинку та тертий сир. Викладіть решту кабачків/цукіні. Посипте запіканку панірувальними сухарями з пармезаном, що залишилися, і злегка скропіть олією. Випікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 30 хвилин, до золотистої скоринки.

Подавайте запіканку гарячою як самостійну страву або з салатом. Ми саме ділились вдалим рецептом.